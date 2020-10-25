Денисова: 88,5% участков не оборудованы для людей с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Во время проведения местных выборов 88,5% участков полностью не обустроены для голосования людей с инвалидностью и представителей маломобильных групп населения. Об этом во время брифинга сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает корреспондент УНН.
"88,5% участков не доступны для лиц с инвалидностью", - отметила Денисова.
Также омбудсмен заявила, что самой плохой ситуация является в Сумской, Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях.
"Самая лучшая ситуация, где 50% всех проверенных участков условно доступны в Полтавской области. И 25% в Луганской области ", - добавила омбудсмен.
Отметим, что на УИК на Закарпатье избиратели голосуют "парно".