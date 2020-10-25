Денісова: 88,5% дільниць не облаштовані для людей з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Під час проведення місцевих виборів 88,5 % дільниць повністю не облаштовані для голосування людей з інвалідністю та представників маломобільних груп населення. Про це під час брифінгу повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає кореспондент УНН.
“88,5% дільниць не є доступними для осіб з інвалідністю”, - зазначила Денісова.
Також, омбудсмен заявила, що найгіршою ситуація є в Сумській, Київській, Одеській, Миколаївській, Черкаській та Кіровоградській областях.
“Найкраща ситуація, де 50% всіх перевірених дільниць умовно доступні у Полтавській області. І 25% в Луганській області”, - додала омбудсмен.
Зазначимо, що на ДВК на Закарпатті виборці голосують "парно".