Денисова: 63% обращений к Омбудсмену накануне были об агитации в "день тишины"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43460 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65493 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100209 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117453 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94990 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100410 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103370 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Денисова: 63% обращений к Омбудсмену накануне были об агитации в "день тишины"

Денисова: 63% обращений к Омбудсмену накануне были об агитации в "день тишины"

Киев  •  УНН

 • 9164 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Большинство вчерашних обращений по поводу избирательного процесса на "горячую линию" Омбудсмена были о нарушениях "режима тишины". Об этом во время брифинга заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент УНН.

"63% звонков были об агитации во время "режима тишины" и распространения агитационной рекламы", - отметила Омбудсмен.

По словам Денисовой, 15% обращений были о том, что люди не могли найти себя в списках избирателей, 11% - об ошибках в избирательных списках.

"Кандидаты в депутаты сообщают о подкупе избирателей. Такие обращения составляют 5,3%", - отметила чиновница.

Напомним, что по словам Денисовой, 88,5% участков не обустроены для людей с инвалидностью.

Украинские Национальные Новости

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