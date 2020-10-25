Денисова: 63% обращений к Омбудсмену накануне были об агитации в "день тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Большинство вчерашних обращений по поводу избирательного процесса на "горячую линию" Омбудсмена были о нарушениях "режима тишины". Об этом во время брифинга заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент УНН.
"63% звонков были об агитации во время "режима тишины" и распространения агитационной рекламы", - отметила Омбудсмен.
По словам Денисовой, 15% обращений были о том, что люди не могли найти себя в списках избирателей, 11% - об ошибках в избирательных списках.
"Кандидаты в депутаты сообщают о подкупе избирателей. Такие обращения составляют 5,3%", - отметила чиновница.
Напомним, что по словам Денисовой, 88,5% участков не обустроены для людей с инвалидностью.