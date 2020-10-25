Денісова: 63% звернень до Омбудсмена напередодні були про агітацію в “день тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Більшість вчорашніх звернень з приводу виборчого процесу на “гарячу лінію” Омбудсмена було про порушення “режиму тиші”. Про це під час брифінгу заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає кореспондент УНН.
“63% дзвінків були про агітацію під час “режиму тиші” й розповсюдження агітаційної реклами”, - зазначила Омбудсмен.
За словами Денісової, 15% звернень було про те, що люди не могли знайти себе в списках виборців, 11% - про помилки в виборчих списках.
“Кандидати в депутати повідомляють про підкуп виборців. Такі звернення складають 5,3%” - зазначила посадовиця.
Нагадаємо, що за словами Денісової, 88,5% дільниць не облаштовані для людей з інвалідністю.