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День защиты детей: УАФ провела "Фестиваль футбола BLOKHIN CUP-2019"

Киев  •  УНН

 • 6180 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Вчера, 2 июня, на полях УТК имени Банникова состоялся детский футбольный турнир "Фестиваль чемпионов BLOKHIN CUP-2019". Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.

Соревнования прошли ко Дню защиты детей, по инициативе президента УАФ Андрея Павелко. Указанный футбольный турнир является совместным проектом УАФ и обладателя "Золотого мяча" Олега Блохина.

"Я искренне благодарен Украинской ассоциации футбола за оказанное уважение и возможность приобщиться к организации турнира. Символично, что сейчас УАФ объединила в одной команде сразу трех обладателей "Золотого мяча" от Украины и использует лучший опыт ради развития отечественного футбола", - прокомментировал Блохин.

Проведение таких турниров является хорошей возможностью для поиска и развития футбольных талантов, заявил почетный президент благотворительного фонда "Развитие футбола Украины" Владимир Бандуров.

"Такие соревнования помогают открыть новых футбольных звезд Украины, которые в будущем прославят нашу страну на международной арене", - подчеркнул он.

В УАФ говорят, что будут в дальнейшем реализовывать подобные футбольные проекты.

"В частности, уже в августе планируется организация нового турнира памяти выдающегося динамовца, обладателя Кубка кубков УЕФА Андрея Баля, который станет еще одной составляющей серии турниров легенд. А сейчас приглашаю вас на матчи нашей "молодежки" в рамках турнира Валерия Лобановского, которые будут проходить 3-го и 5 июня на главном стадионе страны - НСК "Олимпийский", - отметил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Как писал УНН, по словам обладателя "Золотого мяча" и сопредседателя Комитета профессионального футбола Украинской ассоциации футбола Игоря Беланова, УАФ сегодня пишет новую европейскую историю украинского футбола.

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