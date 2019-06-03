День захисту дітей: УАФ провела "Фестиваль футболу BLOKHIN CUP-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Учора, 2 червня, на полях НТК імені Баннікова відбувся дитячий футбольний турнір "Фестиваль чемпіонів BLOKHIN CUP-2019". Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу, передає УНН.
Змагання пройшли до Дня захисту дітей, з ініціативи президента УАФ Андрія Павелка. Вказаний футбольний турнір є спільним проектом УАФ та володаря "Золотого м’яча" Олега Блохіна.
"Я щиро вдячний Українській асоціації футболу за виявлену повагу та можливість долучитися до організації турніру. Символічно, що зараз УАФ об’єднала в одній команді одразу трьох володарів "Золотого м’яча" від України й використовує найкращий досвід заради розвитку вітчизняного футболу", — прокоментував Блохін.
Проведення таких турнірів є гарною можливістю для пошуку й розвитку футбольних талантів, заявив почесний президент благодійного фонду "Розвиток футболу України" Володимир Бандуров.
"Такі змагання допомагають відкрити нових футбольних зірочок України, які в майбутньому прославлятимуть нашу державу на міжнародній арені", - підкреслив він.
В УАФ кажуть, що будуть надалі реалізовувати подібні футбольні проекти.
"Зокрема, уже в серпні планується організація нового турніру пам’яті видатного динамівця, володаря Кубка кубків УЄФА Андрія Баля, який стане ще однією складовою серії турнірів легенд. А зараз запрошую вас на матчі нашої "молодіжки" в рамках Турніру Валерія Лобановського, які проходитимуть 3-го й 5 червня на головному стадіоні країни — НСК "Олімпійський", - відзначив перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.
Як писав УНН, за словами володаря “Золотого м’яча” та співголови Комітету професіонального футболу Української асоціації футболу Ігоря Бєланова, УАФ сьогодні пише нову європейську історію українського футболу.