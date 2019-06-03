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День захисту дітей: УАФ провела "Фестиваль футболу BLOKHIN CUP-2019"

День захисту дітей: УАФ провела "Фестиваль футболу BLOKHIN CUP-2019"

Київ • УНН

 • 6180 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Учора, 2 червня, на полях НТК імені Баннікова відбувся дитячий футбольний турнір "Фестиваль чемпіонів BLOKHIN CUP-2019". Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу, передає УНН.

Змагання пройшли до Дня захисту дітей, з ініціативи президента УАФ Андрія Павелка. Вказаний футбольний турнір є спільним проектом УАФ та володаря "Золотого м’яча" Олега Блохіна.

"Я щиро вдячний Українській асоціації футболу за виявлену повагу та можливість долучитися до організації турніру. Символічно, що зараз УАФ об’єднала в одній команді одразу трьох володарів "Золотого м’яча" від України й використовує найкращий досвід заради розвитку вітчизняного футболу", — прокоментував Блохін.

Проведення таких турнірів є гарною можливістю для пошуку й розвитку футбольних талантів, заявив почесний президент благодійного фонду "Розвиток футболу України" Володимир Бандуров.

"Такі змагання допомагають відкрити нових футбольних зірочок України, які в майбутньому прославлятимуть нашу державу на міжнародній арені", - підкреслив він.

В УАФ кажуть, що будуть надалі реалізовувати подібні футбольні проекти.

"Зокрема, уже в серпні планується організація нового турніру пам’яті видатного динамівця, володаря Кубка кубків УЄФА Андрія Баля, який стане ще однією складовою серії турнірів легенд. А зараз запрошую вас на матчі нашої "молодіжки" в рамках Турніру Валерія Лобановського, які проходитимуть 3-го й 5 червня на головному стадіоні країни — НСК "Олімпійський", - відзначив перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Як писав УНН, за словами володаря “Золотого м’яча” та співголови Комітету професіонального футболу Української асоціації футболу Ігоря Бєланова, УАФ сьогодні пише нову європейську історію українського футболу. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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