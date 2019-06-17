День в ООС: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 67554 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 145853 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 124810 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 185440 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 232663 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 201157 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 238731 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 206556 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 476580 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 239833 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.5м/с
86%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 127104 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 50661 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 81453 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 54509 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 79809 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 249071 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 227938 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 313410 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 476580 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 570473 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 17996 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 185440 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 75682 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 72469 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 78088 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

День в ООС: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня

Киев • УНН

 • 7869 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. С начала суток представители незаконных вооруженных формирований тринадцать раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом говорится в сводке, опубликованной пресс-центром штаба ООС, передает УНН.

День в ООС: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня

"С начала суток враг тринадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил. Из них вблизи населенного пункта Широкино из направления Саханки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Лебединское из направления Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; в районе поселка Талаковка из направления Пикузов - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; Пищевик из направления Верхнешироковского - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного из направления населенного пункта Ужовки - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил. Из них четыре раза населенный пункт Южный по направлению шахты имени Гагарина и Горловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Новотошковское из направления населенного пункта Голубовское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраины Крымского из направления Славяносербска - с минометов калибра 82 мм; Попасная из направления Молодежное - из 82 мм миномета и станковой противотанкового гранатомета; вблизи населенного пункта Шумы из направления Горловки - из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.

Напомним, в мае погибли 8 украинских военных

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$81,984.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,732.77