День в ООС: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. С начала суток представители незаконных вооруженных формирований тринадцать раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом говорится в сводке, опубликованной пресс-центром штаба ООС, передает УНН.
"С начала суток враг тринадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил. Из них вблизи населенного пункта Широкино из направления Саханки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Лебединское из направления Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; в районе поселка Талаковка из направления Пикузов - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; Пищевик из направления Верхнешироковского - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного из направления населенного пункта Ужовки - из автоматических гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил. Из них четыре раза населенный пункт Южный по направлению шахты имени Гагарина и Горловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Новотошковское из направления населенного пункта Голубовское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраины Крымского из направления Славяносербска - с минометов калибра 82 мм; Попасная из направления Молодежное - из 82 мм миномета и станковой противотанкового гранатомета; вблизи населенного пункта Шумы из направления Горловки - из стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.
"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.
Напомним, в мае погибли 8 украинских военных