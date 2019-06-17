День в ООС: бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Від початку доби представники незаконних збройних формувань тринадцять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це йдеться у зведенні, опублікованому прес-центром штабу ООС, передає УНН.
"Від початку доби ворог тринадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил. З них поблизу населеного пункту Широкине з напрямку Саханка – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; Лебединське з напрямку Ужівка – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; в районі селища Талаківка з напрямку Пікузи – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; Пищевик з напрямку Верхньошироківське – з великокаліберних кулеметів; поблизу Водяне з напрямку населеного пункту Ужівка — з автоматичних гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил. З них чотири рази населений пункт Південний з напрямку шахти імені Гагаріна та Горлівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Новотошківське з напрямку населеного пункту Голубівське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; околиці Кримського з напрямку Слов'яносербська — із мінометів калібру 82 мм; Попасна з напрямку Молодіжне – з 82 мм міномету та станкового протитанкового гранатомета; поблизу населеного пункту Шуми з напрямку Горлівки – зі стрілецької зброї.
У результаті ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає.
"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - додали у штабі ООС.
Нагадаємо, у травні загинули 8 українських військових.