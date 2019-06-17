За травень Україна втратила 8 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У травні загинули 8 українських військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо.Свобода".
"Кількість поранених і загиблих українських військових за травень 2019 року – 42 поранених та травмованих внаслідок бойових дій, 19 бойове травмування та 8 загиблих", – йдеться у відповіді на запит, яку підготував начальник штабу ООС, перший заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Ігор Танцюра.
Водночас, у повідомленні не уточнено, чи йдеться про загальне число загиблих, у тому числі з урахуванням померлих пізніше від поранень, чи лише про загиблих безпосередньо на полі бою чи відразу після обстрілів, дані про яких називають у щоденних зведеннях прес-центру штабу ООС.
Також не уточнюється, чи йдеться про втрати всіх українських силових структур, чи тільки Збройних сил, пише видання.
Як повідомляв УНН, на початку червня ситуація у районі проведення ООС загострилася. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи у районі населеного пункту Новолуганське із застосуванням артилерії.
Раніше УНН повідомляв, що з початку проведення операції Об’єднаних сил загинуло 102 військовослужбовці Збройних сил України.