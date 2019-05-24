День в ООС: боевики 10 раз открывали огонь по украинским позициям
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. С начала суток, по состоянию на 18:00, незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
"С начала суток враг 10 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг семь раз обстрелял позиции Объединенных сил трижды вблизи города Авдеевка и села Гнутово со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, дважды - около населенных пунктов Новотроицкое и Красногоровка из станковых противотанковых гранатометов, вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды вблизи населенного пункта Шумы - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, у населенного пункта майорских - из ручных противотанковых гранатометов, в районе населенного пункта Станица луганская - из стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов один украинский защитник получил ранение.
"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - проинформировали в штабе ООС.
Напомним, за минувшие сутки, 23 мая, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.