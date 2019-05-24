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День в ООС: бойовики 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Від початку доби, станом на 18:00, незаконні збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомив прес-центр штабу ООС, передає УНН.

"Від початку доби ворог 10 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі поблизу міста Авдіївка і села Гнутове зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, двічі – біля населених пунктів Новотроїцьке і Красногорівка зі станкових протитанкових гранатометів, поблизу села Лебединське – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, в районі населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі поблизу населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, біля населеного пункту Майорськ – з ручних протитанкових гранатометів, в районі населеного пункту Станиця луганська – зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один український захисник отримав поранення.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - проінформували у штабі ООС.

Нагадаємо, минулої доби, 23 травня, бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

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