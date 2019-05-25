День столицы и День Киева: какие улицы перекроют

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 1607 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 29466 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 50605 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 67155 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117910 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110458 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136941 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144495 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130058 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130138 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 71485 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 69270 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 32553 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 62253 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 47246 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 62253 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 117910 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 146840 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 158923 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 217616 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 1575 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 23622 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 32528 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 69245 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 71474 просмотра
Актуальное
День столицы и День Киева: какие улицы перекроют

День столицы и День Киева: какие улицы перекроют

Киев  •  УНН

 • 21999 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Во время традиционного торжественного празднования Дня столицы и Дня Киева предусмотрено временное ограничение транспортного движения. Перечень улиц, где ожидаются ограничения, сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

В частности, запланировано ограничения транспортного движения:

  • 25-26 мая - во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской;
  • 25 мая с 5:30 до 17:30 - во время международных соревнований по велосипедному спорту "Race Horizon Park" по маршруту: площадь Победы - ул. Победы - разворот возле станции метро "Шулявская" - ул. Победы - площадь Победы.

Перекрытия транспортного движения предусмотрены также:

  • 25-26 мая во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади Ивана Франко до перекрестка с ул. Станиславского;
  • во время международных соревнований по велосипедному спорту "Race Horizon Park" по маршрутам:
  • 25 мая с 5:30 до 17:30 - ул. Крещатик - б-р Тараса Шевченко;
  • 26 мая с 9:30 до 16:00 - ул. Николая Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - ул. Андрея Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 на ул. Соломенская);
  • 26 мая с 8:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Майдан Независимости - ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультуры - НСК "Олимпийский" - ул. Эспланадная - ул. Бассейная - ул. Крещатик - Майдан Независимости

Обращаем внимание, что 25 и 26 мая в связи с проведением международных соревнований по велосипедному спорту "Race Horizon Park" вносятся временные изменения в работу общественного транспорта.

Также общественный транспорт изменит движение 26 мая из 8:00 ориентировочно до 15:00 в связи с проведением спортивно-массового благотворительного мероприятия "Пробег под каштанами".

Кроме того, в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Киева 25 и 26 мая возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

25 и 26 мая киевлян и гостей города ждет большая праздничная программа, которая насчитывает 26 мероприятий различной тематики. Центральным событием празднования Дня Киева станет большой концерт на Контрактовой площади легендарной группы Space Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы