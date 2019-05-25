День столиці та День Києва: які вулиці перекриють

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Під час традиційного урочистого святкування Дня столиці та Дня Києва передбачено тимчасове обмеження транспортного руху. Перелік вулиць, де очікуються обмеження, УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Зокрема, заплановано обмеження транспортного руху:

  • 25-26 травня — під час фестивалю “Країна Франкіана” на площі імені Івана Франка до перехрестя з вул. Ольгинською;
  • 25 травня з 5:30 до 17:30 — під час міжнародних змагань з велосипедного спорту “Race Horizon Park” за маршрутом: площа Перемоги — просп. Перемоги — розворот біля станції метро “Шулявська” — просп. Перемоги — площа Перемоги.

Перекриття транспортного руху передбачено також:

  • 25-26 травня під час фестивалю “Країна Франкіана” на площі Івана Франка до перехрестя з вул. Станіславського;
  • під час міжнародних змагань з велосипедного спорту “Race Horizon Park” за маршрутами:
  • 25 травня з 5:30 до 17:30 — вул. Хрещатик — б-р Тараса Шевченка;
  • 26 травня з 9:30 до 16:00 — вул. Миколи Грінченка — вул. Кіровоградська — просп. Валерія Лобановського — вул. Андрія Головка — вул. Солом’янська — вул. Протасів Яр — вул. Миколи Грінченка (старт-фініш біля будинку № 28 на вул. Солом’янська);
  • 26 травня з 8:00 до 15:00 під час 27-го спортивно-благодійного “Пробігу під каштанами” за маршрутом: Майдан Незалежності — вул. Хрещатик — вул. Велика Васильківська — площа Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — вул. Фізкультури — НСК “Олімпійський” — вул. Еспланадна — вул. Басейна — вул. Хрещатик — Майдан Незалежності.

Звертаємо увагу, що 25 та 26 травня у зв’язку із проведенням міжнародних змагань з велосипедного спорту “Race Horizon Park” вносяться тимчасові зміни в роботу громадського транспорту.

Також громадський транспорт змінить рух 26 травня із 8:00 орієнтовно до 15:00 у зв’язку із проведенням спортивно-масового благодійного заходу “Пробіг під каштанами”.

Окрім того, у зв’язку із проведенням святкових заходів до Дня Києва 25 та 26 травня можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

25 та 26 травня на киян та гостей міста чекає велика святкова програма, яка нараховує 26 заходів різноманітної тематики. Центральною подією святкування Дня Києва стане великий концерт на Контрактовій площі легендарного гурту Space Дідьє Маруані у супроводі симфонічного оркестру.

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