День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков. Что еще можно отметить 24 мая

Сегодня, 24 мая, в Украине и некоторых других странах, которые пользуются кириллицей отмечается День славянской письменности и языка. В Украине событие было основано указом президента в 2004 году, пишет УНН.

Создатели славянской азбуки, братья Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солунь (ныне Салоники) в ІХ веке в семье военачальника.

Кирилл учился в Константинополе при дворе императора Михаила ІІІ. Мефодий рано поступил на военную службу. Со временем оба стали монахами. Много проповедовали.

Но самое большое их достижение это создание славянской азбуки. Кирилл создал кириллицу на основе греческого алфавита. Впоследствии к ней добавлялись буквы заимствованные из глаголицы.

Кирилл и Мефодий переводили церковные книги, сами писали произведения. Это стало началом начала славянского книжного дела.

Древнейшей книгой, написанной кириллицей на территории современной Украины, в настоящее время считается древнерусское Остромирово Евангелие, которое датируется 1057 годом.

24 мая 1972 года Ральф Байер вместе со своими коллегами презентовал первую в мире домашнюю игровую приставку Magnavox Odyssey. По этому случаю сегодня отмечается Всемирный день видеоигр.

Игровые приставки на многие годы стали любимым развлечением для сотен миллионов не только детей, но и взрослых.

В Европе сегодня отмечают день парков. Именно 24 мая 1809 года в Швеции был создан первый в Европе Национальный парк.

Цель сегодняшнего события - привлечь внимание общества к заповедникам Европы, привлечь людей к сохранению природы и культурного достояния.

Также сегодня можно отметить День авиационного техника. Событие установлено в честь дня рождения Чарльза Эдварда Тейлора, который появился на свет 24 мая 1868 года.

Этот талантливый американский инженер и конструктор разработал авиационный двигатель для первого самолета братьев Райт.

С первой половины 80-х годов ХХ века в странах, где особенно развито движение пацифистов 24 мая отмечают Международный женский день за мир и разоружение.

По старому церковному календарю сегодня День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия - создателей славянской азбуки.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня День памяти преподобного Симеона Столпника, который жил в Сирии в VI-VII веках.

Симеон был монахом и аскетом. По преданию, чтобы не поддаваться человеческим соблазнам, он много лет прожил на вершине колонны, которую сам построил. Считается, что имел дар исцеления и пророчества.

Именины 24 мая празднуют Семен, Степан, Антон, Антонина, Елена.