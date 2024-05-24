День слов’янської писемності та культури, Всесвітній день відеоігор, Європейський день парків. Що ще можна відзначити 24 травня

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 13891 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 40357 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 62973 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 108483 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133081 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137270 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 236584 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170807 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190136 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172990 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.9 м/с
49 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 25531 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 21305 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 25185 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 33461 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 40160 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 236584 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358082 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374050 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 289756 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 362850 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58266 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75071 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86631 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169773 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172348 перегляди
Актуальне
День слов’янської писемності та культури, Всесвітній день відеоігор, Європейський день парків. Що ще можна відзначити 24 травня

День слов’янської писемності та культури, Всесвітній день відеоігор, Європейський день парків. Що ще можна відзначити 24 травня

Київ • УНН

 • 128787 перегляди

24 травня в Україні та деяких інших слов'янських країнах відзначають День слов'янської писемності та мови, вшановуючи творців кирилиці - братів Кирила і Мефодія, які перекладали церковні книги та писали власні твори, заклавши основу слов'янської літератури.

Сьогодні, 24 травня, в Україні та деяких інших країнах, які користуються кирилицею відзначається День слов’янської писемності та мови. В Україні подія була започаткована указом президента у 2004 році, пише УНН.

Творці слов’янської абетки, брати Кирило та Мефодій народилися у грецькому місті Солунь (нині Салонікі) у ІХ столітті в родині воєначальника.

Кирило вчився у Константинополі при дворі імператора Михайла ІІІ. Мефодій рано вступив на військову службу. Згодом обоє стали ченцями. Багато проповідували.

Але найбільше їхнє досягнення це створення слов’янської абетки. Кирило створив кирилицю на основі грецького алфавіту. Згодом до неї додавалися літери запозичені з глаголиці.  

Кирило та Мефодій перекладали церковні книжки, самі писали твори. Це стало початком започаткування слов’янської книжкової справи.

Найдавнішою книгою, що була написана кирилицею на території сучасної України, на даний час вважається давньоруське Остромирове Євангеліє, яке датується 1057 роком.

24 травня 1972 року Ральф Баєр разом зі своїми колегами презентував першу у світі домашню ігрову приставку Magnavox Odyssey. З цієї нагоди сьогодні відзначається Всесвітній день відеоігор.

Ігрові приставки на багато років стали улюбленою розвагою для сотень мільйонів не тільки дітей, але й дорослих.

У Європі сьогодні відзначають день парків. Саме 24 травня 1809 року у Швеції був створений перший у Європі Національний парк.

Мета сьогоднішньої події - привернути уваги суспільства до заповідників Європи, залучити людей до збереження природи та культурного надбання.

Також сьогодні можна відзначити День авіаційного техніка. Подія встановлена на честь дня народження Чарльза Едварда Тейлора, який з’явився на світ 24 травня 1868 року.

Цей талановитий американський інженер та конструктор розробив авіаційний двигун для першого літака братів Райт.

З першої половини 80-х років ХХ століття у країнах, де особливо розвинений рух пацифістів 24 травня відзначають Міжнародний жіночий день за мир та роззброєння.

За старим церковним календарем сьогодні День пам’яті рівноапостольних Кирила та Мефодія – творців слов’янської абетки.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні  День пам’яті преподобного Симеона Стовпника, який жив у Сирії в VІ-VІІ століттях.

Симеон був ченцем та аскетом. За переказом, щоб не піддаватися людським спокусам, він багато років прожив на вершині колони, яку сам збудував. Вважається, що мав дар зцілення та пророцтва.

Іменини 24 травня святкують Семен, Степан, Антон, Антоніна, Олена.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
syriiaСирія
shvetsiiaШвеція
yevropaЄвропа
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21