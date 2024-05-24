День слов’янської писемності та культури, Всесвітній день відеоігор, Європейський день парків. Що ще можна відзначити 24 травня

Сьогодні, 24 травня, в Україні та деяких інших країнах, які користуються кирилицею відзначається День слов’янської писемності та мови. В Україні подія була започаткована указом президента у 2004 році, пише УНН.

Творці слов’янської абетки, брати Кирило та Мефодій народилися у грецькому місті Солунь (нині Салонікі) у ІХ столітті в родині воєначальника.

Кирило вчився у Константинополі при дворі імператора Михайла ІІІ. Мефодій рано вступив на військову службу. Згодом обоє стали ченцями. Багато проповідували.

Але найбільше їхнє досягнення це створення слов’янської абетки. Кирило створив кирилицю на основі грецького алфавіту. Згодом до неї додавалися літери запозичені з глаголиці.

Кирило та Мефодій перекладали церковні книжки, самі писали твори. Це стало початком започаткування слов’янської книжкової справи.

Найдавнішою книгою, що була написана кирилицею на території сучасної України, на даний час вважається давньоруське Остромирове Євангеліє, яке датується 1057 роком.

24 травня 1972 року Ральф Баєр разом зі своїми колегами презентував першу у світі домашню ігрову приставку Magnavox Odyssey. З цієї нагоди сьогодні відзначається Всесвітній день відеоігор.

Ігрові приставки на багато років стали улюбленою розвагою для сотень мільйонів не тільки дітей, але й дорослих.

У Європі сьогодні відзначають день парків. Саме 24 травня 1809 року у Швеції був створений перший у Європі Національний парк.

Мета сьогоднішньої події - привернути уваги суспільства до заповідників Європи, залучити людей до збереження природи та культурного надбання.

Також сьогодні можна відзначити День авіаційного техніка. Подія встановлена на честь дня народження Чарльза Едварда Тейлора, який з’явився на світ 24 травня 1868 року.

Цей талановитий американський інженер та конструктор розробив авіаційний двигун для першого літака братів Райт.

З першої половини 80-х років ХХ століття у країнах, де особливо розвинений рух пацифістів 24 травня відзначають Міжнародний жіночий день за мир та роззброєння.

За старим церковним календарем сьогодні День пам’яті рівноапостольних Кирила та Мефодія – творців слов’янської абетки.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Симеона Стовпника, який жив у Сирії в VІ-VІІ століттях.

Симеон був ченцем та аскетом. За переказом, щоб не піддаватися людським спокусам, він багато років прожив на вершині колони, яку сам збудував. Вважається, що мав дар зцілення та пророцтва.

Іменини 24 травня святкують Семен, Степан, Антон, Антоніна, Олена.