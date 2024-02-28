День штурманской службы авиации ВСУ. Что еще можно отметить 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, свой профессиональный праздник отмечают штурманы авиации Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Событие было введено в 2008 году приказом министра обороны Украины.

Должность штурмана самолета появилась именно в военной авиации во время Первой мировой войны.

В связи с увеличением дальности полетов и сложностью в ориентировании на незнакомой местности, пилоту бомбардировщика понадобился помощник, который проводил разведку и обстрел противника, тогда как пилот управлял самолетом.

В военной авиации штурман, как летчик-наблюдатель, кроме навигации, может вести фотосъемку, выполнять прицеливание и сброс бомб, наведение и пуск ракет, а в военно-транспортной авиации - десантирование личного состава, военной техники и грузов.

Также в военной авиации штурман может иметь более узкую специализацию - штурман-оператор, и в этом случае его обязанности могут быть не связаны с навигацией. На некоторых типах летательных аппаратов штурмана обучают управлять самолетом для дублирования летчика.

Также сегодня можно отметить Всемирный день портных. Событие установлено в честь американского инженера и изобретателя Эллиаса Хоу.

В 1845 году Эллиас Хоу в США разработал челночный стежок и получил патент на швейную машину с этим стежком, работавшую со скоростью 300 стежков в минуту.

Особенностью механизма этой машины было то, что игла двигалась горизонтально, а сшиваемые ткани располагались в вертикальной плоскости и могли перемещаться только вдоль прямой линии.

А еще сегодня можно присоединиться ко Дню Зубной феи. Событие было основано в США и стало популярным во многих странах мира.

Традиция давать детям плату за потерянные молочные зубы прослеживаются еще в скандинавской мифологии. Считалось, что это приносит викингам удачу в бою.

В одной из французских сказок ХѴІІІ века деньги и подарки за молочные зубы под подушку кладет маленькая мышка.

Образ именно Зубной феи начал формироваться в США в начале ХХ века. И приобрел широкую популярность благодаря пьесе Эстер Уоткинс Арнольд "Зубная фея", которая была опубликована в 1927 году.

По некоторым подсчетам, только в США Зубная фея ежегодно "оставляет" более 700 миллионов долларов в обмен на молочные зубы детей.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Василия Исповедника.

Василий Исповедник жил в Константинополе. Был монахом, проповедником, богословом и противником иконоборцев, которых поддерживал император Лев ІІІ.

По приказу правителя Василия Исповедника бросили в тюрьму и жестоко пытали. Он мужественно выдержал все пытки, после смерти императора вышел на свободу и дожил до глубокой старости.

Именины 28 февраля празднуют Василий, Арсен, Николай, Нестор, Марина, Кира.