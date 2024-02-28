День штурманской службы авиации ВСУ. Что еще можно отметить 28 февраля
Киев • УНН
Сегодня, 28 февраля, свой профессиональный праздник отмечают штурманы авиации Вооруженных сил Украины. Событие было введено в 2008 году приказом министра обороны Украины.
Сегодня, 28 февраля, свой профессиональный праздник отмечают штурманы авиации Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Событие было введено в 2008 году приказом министра обороны Украины.
Должность штурмана самолета появилась именно в военной авиации во время Первой мировой войны.
В связи с увеличением дальности полетов и сложностью в ориентировании на незнакомой местности, пилоту бомбардировщика понадобился помощник, который проводил разведку и обстрел противника, тогда как пилот управлял самолетом.
В военной авиации штурман, как летчик-наблюдатель, кроме навигации, может вести фотосъемку, выполнять прицеливание и сброс бомб, наведение и пуск ракет, а в военно-транспортной авиации - десантирование личного состава, военной техники и грузов.
Также в военной авиации штурман может иметь более узкую специализацию - штурман-оператор, и в этом случае его обязанности могут быть не связаны с навигацией. На некоторых типах летательных аппаратов штурмана обучают управлять самолетом для дублирования летчика.
Также сегодня можно отметить Всемирный день портных. Событие установлено в честь американского инженера и изобретателя Эллиаса Хоу.
В 1845 году Эллиас Хоу в США разработал челночный стежок и получил патент на швейную машину с этим стежком, работавшую со скоростью 300 стежков в минуту.
Особенностью механизма этой машины было то, что игла двигалась горизонтально, а сшиваемые ткани располагались в вертикальной плоскости и могли перемещаться только вдоль прямой линии.
А еще сегодня можно присоединиться ко Дню Зубной феи. Событие было основано в США и стало популярным во многих странах мира.
Традиция давать детям плату за потерянные молочные зубы прослеживаются еще в скандинавской мифологии. Считалось, что это приносит викингам удачу в бою.
В одной из французских сказок ХѴІІІ века деньги и подарки за молочные зубы под подушку кладет маленькая мышка.
Образ именно Зубной феи начал формироваться в США в начале ХХ века. И приобрел широкую популярность благодаря пьесе Эстер Уоткинс Арнольд "Зубная фея", которая была опубликована в 1927 году.
По некоторым подсчетам, только в США Зубная фея ежегодно "оставляет" более 700 миллионов долларов в обмен на молочные зубы детей.
По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Василия Исповедника.
Василий Исповедник жил в Константинополе. Был монахом, проповедником, богословом и противником иконоборцев, которых поддерживал император Лев ІІІ.
По приказу правителя Василия Исповедника бросили в тюрьму и жестоко пытали. Он мужественно выдержал все пытки, после смерти императора вышел на свободу и дожил до глубокой старости.
Именины 28 февраля празднуют Василий, Арсен, Николай, Нестор, Марина, Кира.
День штурманской службы авиации ВСУ. Что еще можно отметить 28 февраля
Сегодня, 28 февраля, свой профессиональный праздник отмечают штурманы авиации Вооруженных сил Украины. Событие было введено в 2008 году приказом министра обороны Украины.
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