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День штурманської служби авіації ЗСУ. Що ще можна відзначити 28 лютого

Київ • УНН

 • 28076 перегляди

Сьогодні, 28 лютого, своє професійне свято відзначають штурмани авіації Збройних сил України. Подія була запроваджена у 2008 році наказом міністра оборони України.

День штурманської служби авіації ЗСУ. Що ще можна відзначити 28 лютого

Сьогодні, 28 лютого, своє професійне свято відзначають штурмани авіації Збройних сил України, пише УНН.

Подія була запроваджена у 2008 році наказом міністра оборони України.

Посада штурмана літака з’явилася саме у військовій авіації під час Першої світової війни.

У зв'язку зі збільшенням дальності польотів і складністю в орієнтуванні на незнайомій місцевості, пілоту бомбардувальника знадобився помічник, який проводив розвідку та обстріл противника, тоді як пілот управляв літаком.

У військовій авіації штурман, як льотчик-спостерігач, окрім навігації, може вести фотозйомку, виконувати прицілювання та скидання бомб, наведення та пуск ракет, а у військово-транспортній авіації — десантування особового складу, військової техніки та вантажів.

Також у військовій авіації штурман може мати вужчу спеціалізацію — штурман-оператор, і в цьому випадку його обов'язки можуть бути не пов'язані з навігацією. На деяких типах літальних апаратів штурмана навчають керувати літаком для дублювання льотчика.

Також сьогодні можна відзначити Всесвітній день кравців. Подія встановлена на честь американського інженера та винахідника Елліаса Хоу.

В 1845 році Елліас Хоу в США розробив човниковий стібок й одержав патент на швейну машину із цим стібком, що працювала зі швидкістю 300 стібків у хвилину.

Особливістю механізму цієї машини було те, що голка рухалася горизонтально, а зшивані тканини розташовувалися у вертикальній площині й могли переміщатися тільки вздовж прямої лінії.

А ще сьогодні можна долучитися до Дня Зубної феї. Подія була започаткована у США і стала популярною у багатьох країнах світу.

Традиція давати дітям плату за втрачені молочні зуби прослідковуються ще у скандинавській міфології. Вважалося, що це приносить вікінгам удачу в бою.

В одній з французьких казок ХVІІІ століття гроші та подарунки за молочні зуби під подушку кладе маленька мишка.

Образ саме Зубної феї почав формуватися у США на початку ХХ століття. І набув широкої популярності  завдяки п’єсі Естер Уоткінс Арнольд "Зубна фея", яка була опублікована у 1927 році.

За деякими підрахунками, тільки в США Зубна фея щорічно "залишає" більше 700 мільйонів доларів в обмін на молочні зуби дітей.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Василя Сповідника.

Василь Сповідник жив у Константинополі. Був ченцем, проповідником, богословом та противником іконоборців, яких підтримував імператор Лев ІІІ.

На наказом правителя Василя Сповідника кинули до в’язниці та жорстоко катували. Він мужньо витримав усі тортури, після смерті імператора вийшов на волю та дожив до глибокої старості.

Іменини 28 лютого святкують Василь, Арсен, Микола, Нестор, Марина, Кіра.

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