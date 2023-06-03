День равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены. Что еще отмечают 3 июня

Детали

Мать римского императора Константина, святая царица Елена была христианкой. Своего сына она воспитывала в христианском благочестии и уважении к вере во Христа.

В 313 году, после того как Константин стал императором Западной Римской империи, он издал известный Миланский эдикт о веротерпимости. В 323 году действие этого эдикта распространилось на всю Римскую империю. После этого гонения на христиан прекратились.

Константин принимал активное участие в религиозной жизни и становлении христианства как мощной религии. По его инициативе был созван Первый Никейский собор, который стал Первым Вселенским собором в истории христианства.

Во время правления Константина по всей Римской империи активно возводились церкви, довольно часто на месте разобранных языческих храмов. Крещение Константин принял незадолго до своей смерти.

Также 3 июня отмечают Всемирный день людей с деформацией стопы или День косолапости. Дата установлена в честь испанского ортопеда Игнасио Понсети, который изобрел действенный метод коррекции деформации стопы путем гипсования.

Еще 3 июня – это Всемирный день велосипеда, который был введен резолюцией Генассамблеи ООН в 2018 году, День рождения парашюта и День памяти конфедератов в США.

Именины 3 июня празднуют Елена, Константин, Карл, Агапит, Кирилл, Михаил, Федор, Ярослав.