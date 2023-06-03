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День рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени. Що ще відзначають 3 червня

Київ • УНН

 • 1037146 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Сьогодні, 3 червня за православним календарем День рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени, пише УНН.

День рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени. Що ще відзначають 3 червня

Деталі

Мати римського імператора Костянтина, свята цариця Олена була християнкою. Свого сина вона виховувала у християнській благочестивості та повазі до віри у Христа.

У 313 році, після того як Костянтин став імператором Західної Римської імперії, він видав відомий Міланський едикт про віротерпимість. У 323 році дія цього едикту поширилася на всю Римську імперію. Після цього гоніння на християн припинилися.

Костянтин брав активну участь у релігійному житті та становлені християнства як потужної релігії. За його ініціативи був скликаний Перший Нікейський собор, який став Першим Вселенським собором в історії християнства.

Під час правління Костянтина по всій Римській імперії активно зводилися церкви, досить часто на місці розібраних язичницьких храмів. Хрещення Костянтин прийняв незадовго до своєї смерті.

Також 3 червня відзначають Всесвітній день людей з деформацією стопи або День клишоногості. Дата встановлена на честь іспанського ортопеда Ігнасіо Понсеті, який винайшов дієвий метод корекції деформації стопи шляхом гіпсування.

Ще 3 червня – це Всесвітній день велосипеда, який був запроваджений резолюцією Генасамблеї ООН у 2018 році, День народження парашута та День пам’яті конфедератів у США.

Іменини 3 червня святкують Олена, Костянтин, Карл, Агапіт, Кирило, Михайло, Федір, Ярослав.

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