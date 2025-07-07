День работника природно-заповедного дела и любви: что еще празднуют сегодня

Сегодня, 7 июля, отмечается День работника природно-заповедного дела и Международный день мира и любви, передает УНН.

Международный день мира и любви

Международный день мира и любви отмечается 7 июля, чтобы распространить позитивную энергию по всему миру.

Различные культуры имеют свои представления о мире. Философия "Убунту" среди зулусов в Африке учит, что человечество связано. Для японцев "Хэйва" означает "привязанность к общему благу". Дух "Шалом" среди евреев переводится как "единство и процветание, с чувством целостности, возникающим из справедливости". Большинство культур, кажется, согласны с тем, что мир нуждается в большей любви и мире.

Международный день мира и любви был учрежден барабанщиком группы "Битлз" Ричардом Старки, более известным под сценическим псевдонимом Ринго Старр, чей день рождения приходится на 7 июля. Инициатива Старра "Мир и любовь", начатая в 2008 году, вдохновила на идею Международного дня мира и любви. Старру в то время было 68 лет, и после того, как журналист спросил его, что бы он хотел на день рождения, он ответил "мир и любовь". С тех пор каждый год Старр призывает людей во всем мире распространять мир и любовь. Поклонники могут говорить об этом, публиковать это в социальных сетях с хэштегом #PeaceAndLove или просто думать об этом.

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День работника природно-заповедного дела

В Украине 7 июля работники природно-заповедного дела отмечают свой профессиональный праздник. Этот день был введен указом Президента 18 августа 2009 года по инициативе Министерства охраны окружающей природной среды.

Украина поддерживает мировые тенденции по защите окружающей среды, поскольку бережное отношение к природе сегодня является признаком цивилизованного и прогрессивного общества, заботящегося о собственном будущем. Украина чрезвычайно богата природными ресурсами, памятниками природы, заслуживающими защиты от эксплуатации людьми. Сохранение биоразнообразия является одной из важнейших задач как государства, так и народа.

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7 июля 2008 года, именно в день своего рождения Старр основал движение "День рождения мира и любви".

По церковному календарю сегодня День памяти преподобных Фомы и Акакия.

Фома и Акакий с юных лет решили посвятить свою жизнь служению Господу и приняли монашеский постриг.

Мужчины были проповедниками и богословами, много времени проводили в пустыне в молитвах.

За свое смирение и преданность Господу имели дар исцеления.

Именины седьмого июля празднуют Фома, Остап, Евдокия.