День працівника природно-заповідної справи й любові: що ще святкують сьогодні

Сьогодні, 7 липня відзначається День пpацівника природно-заповідної справи й Міжнародний день миру та любові, передає УНН.

Міжнародний день миру та любові

Міжнародний день миру та любові відзначається 7 липня, щоб поширити позитивну енергію по всьому світу.

Різні культури мають свої уявлення про мир. Філософія "Убунту" серед зулу в Африці вчить, що людство пов'язане. Для японців "Хейва" означає "прив'язаність до спільного блага". Дух "Шалом" серед євреїв перекладається як "єдність і процвітання, з відчуттям цілісності, що виникає зі справедливості". Більшість культур, здається, погоджуються з тим, що світ потребує більше любові та миру.

Міжнародний день миру та любові був започаткований барабанщиком гурту "Бітлз" Річардом Старкі, більш відомим під сценічним псевдонімом Рінго Старр, чий день народження припадає на 7 липня. Ініціатива Старра "Мир та любов", започаткована у 2008 році, надихнула на ідею Міжнародного дня миру та любові. Старру на той час було 68 років, і після того, як журналіст запитав його, що б він хотів на день народження, він відповів "мир та любов". Відтоді щороку Старр закликає людей у ​​всьому світі поширювати мир та любов. Шанувальники можуть говорити про це, публікувати це в соціальних мережах з хештегом #PeaceAndLove або просто думати про це.

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День працівника природно-заповідної справи

В Україні 7 липня працівники природно-заповідної справи відзначають своє професійне свято. Цей день був запроваджений указом Президента 18 серпня 2009 року за ініціативою Міністерства охорони навколишнього природного середовища.

Україна підтримує світові тенденції щодо захисту довкілля, оскільки дбайливе ставлення до природи сьогодні є ознакою цивілізованого та прогресивного суспільства, що дбає про власне майбутнє. Україна надзвичайно багата на природні ресурси, пам’ятки природи, що заслуговують на захист від експлуатації людьми. Збереження біорізноманіття є одним із найважливіших завдань як держави, так й народу.

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7 липня 2008 року, саме на день свого народження Старр заснував рух "День народження миру і любові".

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобних Томи та Акакія.

Тома та Акакій з юних років вирішили присвятити своє життя служінню Господу та прийняли чернечий постриг.

Чоловіки були проповідниками та богословами, багато часу проводили у пустелі в молитвах.

За свою смиренність та відданість Господу мали дар зцілення.

Іменини сьомого липня святкують Фома, Остап, Євдокія.