День Победы: как будут отмечать 8-9 мая в разных странах мира

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 88046 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 146370 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 149782 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 219766 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 258828 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 146864 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 137139 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 229026 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125828 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185075 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 156274 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 131256 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 129769 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 145327 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 112062 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 258818 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 229020 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 386054 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 352568 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 336489 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 112072 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 145338 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 131265 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 219759 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 155188 просмотра
Актуальное
День Победы: как будут отмечать 8-9 мая в разных странах мира

День Победы: как будут отмечать 8-9 мая в разных странах мира

Киев  •  УНН

 • 33131 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. 8 мая в мире отмечают сразу две памятные даты: День Победы в Европе и День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. А 9 мая в этом году отметят 76-летие победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поэтому как будут отмечать памятные дни в разных странах мира, читайте в материале УНН.

Франция

Франция является одной из немногих европейских стран, которая сделала 8 мая государственная выходным днем. В обычные времена, без Covid-19, 8 мая величественно отмечается большой церемонией в Париже и торжествами меньше в городах по всей стране.

Чтение памяти 2021 будет менее значительным, чем предыдущих лет чере действующие карантинные ограничения.

Как и в прошлом году, президент страны Эмануэль Макрона возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Триумфальной арке, стоящую на вершине Елисейских полей, в присутствии “ограниченного количества государственных чиновников и военных”.

Церемония будет закрытой для общественности, хотя ее можно будет наблюдать в прямом эфире по телевидению.

Региональная власть — префекты — имеют разрешение организовывать церемонии в своих районах, хотя “в ограниченном формате и строго соблюдая меры социальной дистанции”. Эти церемонии также будут закрытыми для общественности.

Мэры также могут возложить венок к мемориалам войны в своих коммунах, на церемониях, которые, опять же, должны соответствовать правилам охраны здоровья и быть закрытыми для общественности.

Беларусь

В 2021 году 9 мая в Бресте будут отмечать не только День Победы. На эту же дату выпадает и День флага и герба, который в Беларуси отмечается во второе воскресенье мая.

Итак, 8 мая у Брестская крепость-герой, пл. Церемониалов в 11:00 состоится автопробег Брест — Иркутск — Брест “Содружество от Буга до Байкала”. В 18:00 этого дня для белорусов состоится концерт “О Победу с любовью” на ул. Советской, 54.

9 мая на площади Ленина в 11:00 состоится церемония возложения цветов, а также митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а в 12:00 начнется концерт “Память сердца”. В 23:00 запустят салют.

Израиль

В столице Израиля Иерусалиме сейчас проживают 47 ветеранов Второй мировой войны. В их честь 9, 11 и 12 мая состоятся торжественные мероприятия, подготовленные мэрией Иерусалима и министерством. Вход на мероприятия ко Дню Победы — в соответствии с предписаниями МЗ и при наличии зеленого паспорта.

9 мая о 8:30 на монументе “Свеча памяти” в парке Сакер состоится торжественная церемония возложения венков. Проводится Евро-Азиатским Еврейским Конгрессом с участием лидеров ЕАЕК, послов стран СНГ, ветеранов Второй мировой войны и пережившие блокаду Ленинграда. В 10:00 на комплексе “Ха-Тахана” состоится мероприятие, организованное министерством алии и интеграции с участием ветеранов и представителей молодежных движений, которые пройдут коротким символическим парадом в сопровождении ветеранов.

11 мая в 10:00 состоится торжественная встреча ветеранов на улице ха-Яалом 221, Хило. В 12:00 пройдет торжественное мероприятие на ул. Дов Гронер, 17. А в 17:00 состоится церемония в честь Дня Победы с участием мэра Иерусалима Моше Леона, руководителя иерусалимского округа в министерстве алии Кати Тов и ветеранов города на ул. Ицхак Тоник, 1, Писгат Зеэв.

12-13 мая также пройдут торжественные мероприятия в течение дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День памяти жертв Второй мировой войны: как в украинских городах отметят 8 и 9 мая

Эстония

Церемония ко Дню Победы должен состояться 9 мая на центральном кладбище в Таллинне. Ослабление ограничений по коронавируса за несколько дней до этого означает, что могут проводиться публичные собрания на открытом воздухе с ограничением количества.

На этот раз как и в прошлом году как АПА, так и мэр Таллинна Михгайл Кильварт обратились к общественности с просьбой не посещать мероприятие, которое происходит вблизи памятной памятники Второй мировой войны, известной как Бронзовый солдат.

Польша

С 8 по 18 мая в Гданьске будут отмечать пять важных для Польши дней и годовщин: 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны, День Европы, День памяти поляков, убитых в 1941-1944 гг в Понары, 86-ю годовщину смерть маршала Юзефа Пилсудского и боевое вооружение польских вооруженных сил на Западе 1939-1945. Из-за пандемии торжества будут более скромными.

В субботу, 8 мая, в 12:00 начнется чтение 76-й годовщины окончания Второй мировой войны. Церемония традиционно планируется возле памятника “Тем, что за польскость Гданьска”, по адресу ул. Podwale Staromiejskie в Гданьске.

9 мая в 11:00 состоится поднятие европейского флага на Гору Градов, в 13:00 — концерт с башни Главной ратуши, примерно 40 мин. (Онлайн-трансляция на www.gdansk.pl).

В понедельник, 10 мая, в 11:00 начнется чтение Дня памяти поляков, убитых в 1941-1944 годах в Понары. Памяти погибших состоится у памятника Понарському на кладбище Лостовице (примерно в 100 метрах за монументом на Голгофе Востока). В церемонии примут участие президент Гданьска и представители Ассоциации семей Понарських.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы