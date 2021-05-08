День Перемоги: як відзначатимуть 8-9 травня у різних країнах світу

Франція

Франція є однією з небагатьох європейських країн, яка зробила 8 травня державним вихідним днем. У звичайні часи, без Covid-19, 8 травня велично відзначається великою церемонією в Парижі та меншими урочистостями в містечках по всій країні.

Вшанування пам’яті 2021 року буде менш значним, ніж попередніх років чере чинні карантинні обмеження.

Як і минулого року, президент країни Емануель Макрон покладе вінок до могили Невідомого солдата в Тріумфальній арці, що стоїть на вершині Єлисейських полів, у присутності "обмеженої кількості державних чиновників та військових".

Церемонія буде закритою для громадськості, хоча її можна буде спостерігати в прямому ефірі по телебаченню.

Регіональна влада - префекти - мають дозвіл організовувати церемонії у своїх районах, хоча "в обмеженому форматі та суворо дотримуючись заходів соціальної дистанції". Ці церемонії також будуть закритими для громадськості.

Мери також можуть покласти вінок до меморіалів війни в своїх комунах, на церемоніях, які, знову ж таки, повинні відповідати правилам охорони здоров'я та бути закритими для громадськості.

Білорусь

В 2021-му році 9 травня в Бресті відзначатимуть не лише День Перемоги. На цю ж дату випадає і День прапора і герба, який в Білорусі відзначається у другу неділю травня.

Отже, 8 травня біля Брестська фортеця-герой, пл. Церемоніалів об 11:00 відбудеться автопробіг Брест - Іркутськ - Брест “Співдружність: від Бугу до Байкалу”. О 18:00 цього дня для білорусів відбудеться концерт “Про Перемогу з любов'ю” на вул. Радянській, 54.

9 травня на площі Леніна об 11:00 відбудеться церемонія покладання квітів, а також мітинг, присвячений 76-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, а о 12:00 розпочнеться концерт "Пам'ять серця". О 23:00 запустять салют.

Ізраїль

У столиці Ізраїлю Єрусалимі зараз проживають 47 ветеранів Другої світової війни. В їх честь 9, 11 і 12 травня відбудуться урочисті заходи, підготовлені мерією Єрусалима і міністерством. Вхід на заходи до Дня Перемоги - відповідно до розпоряджень МОЗ і при наявності зеленого паспорта.

9 травня об 08:30 на монументі "Свічка пам'яті" в парку Сакер відбудеться урочиста церемонія покладання вінків. Проводиться Євро-Азіатським Єврейським Конгресом за участю лідерів ЄАЄК, послів країн СНД, ветеранів Другої світової війни і які пережили блокаду Ленінграда. О 10:00 на комплексі "Ха-Тахана" відбудеться захід, організований міністерством алії і інтеграції за участю ветеранів і представників молодіжних рухів, які пройдуть коротким символічним парадом у супроводі ветеранів.

11 травня о 10:00 відбудеться урочиста зустріч ветеранів на вулиці ха-Яалом 221, Гіло. О 12:00 пройде урочистий захід на вул. Дов Гронер, 17. А о 17:00 відбудеться церемонія на честь Дня Перемоги за участю мера Єрусалиму Моше Леона, керівника єрусалимського округу в міністерстві алії Каті Тов і ветеранів міста на вул. Іцхак Тонік, 1, Пісгат Зєев.

12-13 травня також відбудуться урочисті заходи протягом дня.

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Естонія

Церемонія до Дня Перемоги має відбутися 9 травня на центральному цвинтарі в Таллінні. Послаблення обмежень щодо коронавірусу за кілька днів до цього означає, що можуть проводитися публічні зібрання на відкритому повітрі з обмеженням кількості.

Цього разу як і минулого року як АПА, так і міський голова Таллінна Міхгайл Кільварт звернулись до громадськості з проханням не відвідувати захід, який відбувається поблизу пам'ятної пам'ятки Другої світової війни, відомої як Бронзовий солдат.

Польща

З 8 по 18 травня в Гданську будуть відзначати п’ять важливих для Польщі днів та річниць: 76-ту річницю закінчення Другої світової війни, День Європи, День пам’яті поляків, вбитих у 1941-1944 рр у Понарах, 86-ту річницю смерть маршала Юзефа Пілсудського та бойове озброєння польських збройних сил на Заході 1939-1945. Через пандемію урочистості будуть більш скромними.

У суботу, 8 травня, о 12:00 розпочнеться відзначення 76-ї річниці закінчення Другої світової війни. Церемонія традиційно планується біля пам’ятника “Тим, що за польськість Гданська”, за адресою вул. Podwale Staromiejskie у Гданську.

9 травня об 11:00 відбудеться підняття європейського прапора на Гору Градову, о 13:00 - концерт з вежі Головної ратуші, приблизно 40 хв. (онлайн-трансляція на www.gdansk.pl).

У понеділок, 10 травня, об 11:00 розпочнеться відзначення Дня пам'яті поляків, вбитих у 1941-1944 роках у Понарах. Вшанування загиблих відбудеться у пам’ятника Понарському на цвинтарі Лостовіце (приблизно в 100 метрах за монументом на Голгофі Сходу). У церемонії візьмуть участь президент Гданська та представники Асоціації родин Понарських.