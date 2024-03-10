День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей. Что еще можно отметить 10 марта
Киев • УНН
Сегодня в Украине отмечается День Государственного гимна. Событие было введено в 2021 году постановлением Кабмина. Именно 10 марта 1865 года в польском городе Перемышль впервые прозвучало произведение композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского "Ще не вмерла Украина".
Сегодня в Украине отмечается День Государственного гимна, пишет УНН.
Событие было введено в 2021 году постановлением Кабмина. Именно 10 марта 1865 года в польском городе Перемышль впервые прозвучало произведение композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского "Ще не вмерла Украина".
Свое стихотворение украинский этнограф, фольклорист и поэт Павел Платонович Чубинский написал в 1862 году.
15 января 1992 года Верховная Рада Украины утвердила музыкальную редакцию Государственного Гимна
6 марта 2003 года - парламент Украины принял Закон "О Государственном Гимне Украины".
С 2009 года 10 марта отмечается Международный день женщин-судей. Модия была основана по инициативе Международной ассоциации женщин-судей. Ее цель - поощрить больше женщин продолжать карьеру в судебной системе и поиск путей решения проблем, с которыми сталкиваются женщины-судьи во многих странах.
По статистике, около 40% всех судей в странах мира - это женщины.
Также сегодня модная приобщиться к Международному дню парика. Это событие не только о стиле и моде. В этот день проводятся различные мероприятия, которые показывают более серьезный аспект ношения париков, особенно для тех, кто проходит лечение от рака.
Парики имеют богатую историю, которая уходит корнями в древние цивилизации, такие как Египет, где их носили для защиты от солнца и для церемониальных случаев. На протяжении веков парики эволюционировали в стиле, значении и доступности, став основным элементом моды, развлечений и решением проблемы выпадения волос.
Любители компьютерных игр сегодня могут приобщиться ко Дню Марио - культового персонажа для геймеров многих поколений.
Марио дебютировал в 1981 году в аркадной игре "Donkey Kong", созданной легендарным японским дизайнером видеоигр Шиґеру Миямото. С тех пор Марио стал лицом клмпании Nintendo, появившись в более 200 играх и став самой продаваемой серией видеоигр всех времен. Приключения Марио, вместе с такими персонажами, как Луиджи, Принцесса Пич и Баузер, захватили игроков всех возрастов, сделав его культурной иконой.
По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Кондрата Никомедийского и его учеников.
Кондрат жил в III веке в Никомедии. Был проповедником, богословом, имел дар исцеления. Когда в Никомедию прибыл новый правитель, то гонения на христиан усилились. Кондрата и его последователей бросили в тюрьму. Жестокими пытками их заставляли отречься от веры в Господа, однако никто не согласился. Разъяренный правитель приказал казнить Кондрата и его учеников.
Именины 10 марта празднуют Кондрат, Виктор, Павел, Денис, Леонид, Галина, Василиса, Анастасия.
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей. Что еще можно отметить 10 марта
Возросло количество жертв из-за массового отравления мясом черепахи на Занзибаре
Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины
Stratolaunch успешно испытал гиперзвуковой многоразовый многоразовый планер Talon-A
Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса
Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем
США отразили массированный удар дронов хуситов
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии
Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе
США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России
Популярные
Нардеп: Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации - уничтожены
Швеция впервые после вступления в НАТО совершила военный полет у границ России
Politico: Франция создает альянс стран для возможной отправки войск в Украину
Мемуары принца Гарри и Бритни Спирс номинировали на Британскую книжную премию
Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий
Публикации
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей. Что еще можно отметить 10 марта
Сегодня в Украине отмечается День Государственного гимна. Событие было введено в 2021 году постановлением Кабмина. Именно 10 марта 1865 года в польском городе Перемышль впервые прозвучало произведение композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского "Ще не вмерла Украина".
Возросло количество жертв из-за массового отравления мясом черепахи на Занзибаре
Девять человек, в том числе восемь детей, умерли и еще 78 были госпитализированы после употребления ядовитого мяса морской черепахи на Занзибаре.
Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины
Иностранные компании из Австрии, Германии и Турции начали восстанавливать инфраструктуру в Украине, ожидая больших инвестиционных возможностей после завершения конфликта, сообщает Bloomberg.
Stratolaunch успешно испытал гиперзвуковой многоразовый многоразовый планер Talon-A
Компания Stratolaunch успешно испытала свой гиперзвуковой аппарат Talon-A, достигнув скорости около 5 Махов, с безопасным спуском, зажиганием двигателя, ускорением, устойчивым набором высоты и контролируемой посадкой на воду.
Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса
Дипломаты НАТО предлагают готовиться к возможному выходу США из альянса в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах.
Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем
Apple активно разрабатывает ноутбук MacBook со складным дисплеем диагональю 20,3 дюйма, производство которого планируется начать в 2027 году.
США отразили массированный удар дронов хуситов
Американские военные и коалиционные силы успешно отразили массированную атаку беспилотников Хути, сбив по меньшей мере 28 беспилотников без каких-либо повреждений американских, коалиционных или коммерческих кораблей.
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии
Кристина Пискова, 24-летняя студентка и модель из Чехии, победила на 71-м конкурсе красоты "Мисс Мира" в 2023 году.
Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе
Байден заявил, что готов выступить в израильском парламенте по поводу войны в Газе.
США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России
США угрожают австрийскому Райффайзен Банку санкциями за продолжение работы в России, утверждая, что он помогает российской армии.