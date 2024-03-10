День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей. Что еще можно отметить 10 марта

Сегодня в Украине отмечается День Государственного гимна, пишет УНН.

Событие было введено в 2021 году постановлением Кабмина. Именно 10 марта 1865 года в польском городе Перемышль впервые прозвучало произведение композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского "Ще не вмерла Украина".

Свое стихотворение украинский этнограф, фольклорист и поэт Павел Платонович Чубинский написал в 1862 году.

15 января 1992 года Верховная Рада Украины утвердила музыкальную редакцию Государственного Гимна

6 марта 2003 года - парламент Украины принял Закон "О Государственном Гимне Украины".

С 2009 года 10 марта отмечается Международный день женщин-судей. Модия была основана по инициативе Международной ассоциации женщин-судей. Ее цель - поощрить больше женщин продолжать карьеру в судебной системе и поиск путей решения проблем, с которыми сталкиваются женщины-судьи во многих странах.

По статистике, около 40% всех судей в странах мира - это женщины.

Также сегодня модная приобщиться к Международному дню парика. Это событие не только о стиле и моде. В этот день проводятся различные мероприятия, которые показывают более серьезный аспект ношения париков, особенно для тех, кто проходит лечение от рака.

Парики имеют богатую историю, которая уходит корнями в древние цивилизации, такие как Египет, где их носили для защиты от солнца и для церемониальных случаев. На протяжении веков парики эволюционировали в стиле, значении и доступности, став основным элементом моды, развлечений и решением проблемы выпадения волос.

Любители компьютерных игр сегодня могут приобщиться ко Дню Марио - культового персонажа для геймеров многих поколений.

Марио дебютировал в 1981 году в аркадной игре "Donkey Kong", созданной легендарным японским дизайнером видеоигр Шиґеру Миямото. С тех пор Марио стал лицом клмпании Nintendo, появившись в более 200 играх и став самой продаваемой серией видеоигр всех времен. Приключения Марио, вместе с такими персонажами, как Луиджи, Принцесса Пич и Баузер, захватили игроков всех возрастов, сделав его культурной иконой.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Кондрата Никомедийского и его учеников.

Кондрат жил в III веке в Никомедии. Был проповедником, богословом, имел дар исцеления. Когда в Никомедию прибыл новый правитель, то гонения на христиан усилились. Кондрата и его последователей бросили в тюрьму. Жестокими пытками их заставляли отречься от веры в Господа, однако никто не согласился. Разъяренный правитель приказал казнить Кондрата и его учеников.

Именины 10 марта празднуют Кондрат, Виктор, Павел, Денис, Леонид, Галина, Василиса, Анастасия.