ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей. Что еще можно отметить 10 марта

День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей. Что еще можно отметить 10 марта

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 04:17  •  6603 просмотра

Read in English

Сегодня в Украине отмечается День Государственного гимна. Событие было введено в 2021 году постановлением Кабмина. Именно 10 марта 1865 года в польском городе Перемышль впервые прозвучало произведение композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского "Ще не вмерла Украина".

Сегодня в Украине отмечается День Государственного гимна, пишет УНН.

Событие было введено в 2021 году постановлением Кабмина. Именно 10 марта 1865 года в польском городе Перемышль впервые прозвучало произведение композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского "Ще не вмерла Украина".  

Свое стихотворение украинский этнограф, фольклорист и поэт Павел Платонович Чубинский написал в 1862 году.

15 января 1992 года Верховная Рада Украины утвердила музыкальную редакцию Государственного Гимна

6 марта 2003 года - парламент Украины принял Закон "О Государственном Гимне Украины".

С 2009 года 10 марта отмечается Международный день женщин-судей. Модия была основана по инициативе Международной ассоциации женщин-судей. Ее цель - поощрить больше женщин продолжать карьеру в судебной системе и поиск путей решения проблем, с которыми сталкиваются женщины-судьи во многих странах.

По статистике, около 40% всех судей в странах мира - это женщины.

Также сегодня модная приобщиться к Международному дню парика. Это событие не только о стиле и моде. В этот день проводятся различные мероприятия, которые показывают более серьезный аспект ношения париков, особенно для тех, кто проходит лечение от рака.

Парики имеют богатую историю, которая уходит корнями в древние цивилизации, такие как Египет, где их носили для защиты от солнца и для церемониальных случаев. На протяжении веков парики эволюционировали в стиле, значении и доступности, став основным элементом моды, развлечений и решением проблемы выпадения волос.

Любители компьютерных игр сегодня могут приобщиться ко Дню Марио - культового персонажа для геймеров многих поколений.

Марио дебютировал в 1981 году в аркадной игре "Donkey Kong", созданной легендарным японским дизайнером видеоигр Шиґеру Миямото. С тех пор Марио стал лицом клмпании Nintendo, появившись в более 200 играх и став самой продаваемой серией видеоигр всех времен. Приключения Марио, вместе с такими персонажами, как Луиджи, Принцесса Пич и Баузер, захватили игроков всех возрастов, сделав его культурной иконой.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Кондрата Никомедийского и его учеников.

Кондрат жил в III веке в Никомедии. Был проповедником, богословом, имел дар исцеления. Когда в Никомедию прибыл новый правитель, то гонения на христиан усилились. Кондрата и его последователей бросили в тюрьму. Жестокими пытками их заставляли отречься от веры в Господа, однако никто не согласился. Разъяренный правитель приказал казнить Кондрата и его учеников.

Именины 10 марта празднуют Кондрат, Виктор, Павел, Денис, Леонид, Галина, Василиса, Анастасия.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  132610 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  134286 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  135210 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  167179 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  91075 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  108924 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  110672 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108433 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109519 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130792 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей. Что еще можно отметить 10 марта

День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей. Что еще можно отметить 10 марта

  •  6603 просмотра
Возросло количество жертв из-за массового отравления мясом черепахи на Занзибаре

Возросло количество жертв из-за массового отравления мясом черепахи на Занзибаре

  •  7439 просмотра
Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины

Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины

  •  12636 просмотра
Stratolaunch успешно испытал гиперзвуковой многоразовый многоразовый планер Talon-A

Stratolaunch успешно испытал гиперзвуковой многоразовый многоразовый планер Talon-A

  •  9939 просмотра
Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса

Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса

  •  13329 просмотра
Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем

Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем

  •  11277 просмотра
США отразили массированный удар дронов хуситов

США отразили массированный удар дронов хуситов

  •  14041 просмотра
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии

  •  13939 просмотра
Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе

Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе

  •  12784 просмотра
США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России

США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России

  •  14898 просмотра

Популярные

Нардеп: Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации - уничтожены

Нардеп: Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации - уничтожены

  •  94305 просмотра
Швеция впервые после вступления в НАТО совершила военный полет у границ России

Швеция впервые после вступления в НАТО совершила военный полет у границ России

  •  103308 просмотра
Politico: Франция создает альянс стран для возможной отправки войск в Украину

Politico: Франция создает альянс стран для возможной отправки войск в Украину

  •  100305 просмотра
Мемуары принца Гарри и Бритни Спирс номинировали на Британскую книжную премию

Мемуары принца Гарри и Бритни Спирс номинировали на Британскую книжную премию

  •  62774 просмотра
Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий

Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий

  •  91100 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  147598 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  154292 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  167179 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  184605 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  188487 просмотра

День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей. Что еще можно отметить 10 марта

Сегодня в Украине отмечается День Государственного гимна. Событие было введено в 2021 году постановлением Кабмина. Именно 10 марта 1865 года в польском городе Перемышль впервые прозвучало произведение композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского "Ще не вмерла Украина".

УНН Lite •   •  6603 просмотра
День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей. Что еще можно отметить 10 марта

Возросло количество жертв из-за массового отравления мясом черепахи на Занзибаре

Девять человек, в том числе восемь детей, умерли и еще 78 были госпитализированы после употребления ядовитого мяса морской черепахи на Занзибаре.

Здоровье •   •  7439 просмотра
Возросло количество жертв из-за массового отравления мясом черепахи на Занзибаре

Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины

Иностранные компании из Австрии, Германии и Турции начали восстанавливать инфраструктуру в Украине, ожидая больших инвестиционных возможностей после завершения конфликта, сообщает Bloomberg.

Война •   •  12636 просмотра
Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины

Stratolaunch успешно испытал гиперзвуковой многоразовый многоразовый планер Talon-A

Компания Stratolaunch успешно испытала свой гиперзвуковой аппарат Talon-A, достигнув скорости около 5 Махов, с безопасным спуском, зажиганием двигателя, ускорением, устойчивым набором высоты и контролируемой посадкой на воду.

Технологии •   •  9939 просмотра
Stratolaunch успешно испытал гиперзвуковой многоразовый многоразовый планер Talon-A

Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса

Дипломаты НАТО предлагают готовиться к возможному выходу США из альянса в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах.

политика •   •  13329 просмотра
Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса

Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем

Apple активно разрабатывает ноутбук MacBook со складным дисплеем диагональю 20,3 дюйма, производство которого планируется начать в 2027 году.

Технологии •   •  11277 просмотра
Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем

США отразили массированный удар дронов хуситов

Американские военные и коалиционные силы успешно отразили массированную атаку беспилотников Хути, сбив по меньшей мере 28 беспилотников без каких-либо повреждений американских, коалиционных или коммерческих кораблей.

Война •   •  14041 просмотра
США отразили массированный удар дронов хуситов

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии

Кристина Пискова, 24-летняя студентка и модель из Чехии, победила на 71-м конкурсе красоты "Мисс Мира" в 2023 году.

Общество •   •  13939 просмотра
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии

Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе

Байден заявил, что готов выступить в израильском парламенте по поводу войны в Газе.

Новости Мира •   •  12784 просмотра
Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе

США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России

США угрожают австрийскому Райффайзен Банку санкциями за продолжение работы в России, утверждая, что он помогает российской армии.

Война •   •  14898 просмотра
США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России