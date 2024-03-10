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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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День Державного гімну України, Міжнародний день жінок-суддів. Що ще можна відзначити 10 березня

Київ • УНН

 • 29994 перегляди

Сьогодні в Україні відзначається День Державного гімну. Подія була запроваджена у 2021 році постановою Кабміну. Саме 10 березня 1865 року в польському місті Перемишль вперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна».

День Державного гімну України, Міжнародний день жінок-суддів. Що ще можна відзначити 10 березня

Сьогодні в Україні відзначається День Державного гімну, пише УНН.

Подія була запроваджена у 2021 році постановою Кабміну. Саме 10 березня 1865 року в польському місті Перемишль вперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського "Ще не вмерла Україна".  

Свій вірш український етнограф, фольклорист та поет Павло Платонович Чубинський написав у 1862 році.

15 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила музичну редакцію Державного Гімну

6 березня 2003 року – парламент України ухвалив Закон "Про Державний Гімн України".

З 2009 року 10 березня відзначається Міжнародний день жінок-суддів. Модія була започаткована за ініціативи Міжнародної асоціації жінок-суддів. Її мета - заохотити більше жінок продовжувати кар’єру в судовій системі та пошук шляхів вирішення проблем, з якими стикаються жінки-судді в багатьох країнах.

За статистикою, близько 40% усіх суддів у країнах світу – це жінки.

Також сьогодні модна долучитися до Міжнародного дня перуки. Це подія не тільки про стиль та моду. В цей день проводяться різноманітні заходи, які показують більш серйозний аспект носіння перук, особливо для тих, хто проходить лікування від раку.

Перуки мають багату історію, яка сягає корінням у стародавні цивілізації, такі як Єгипет, де їх носили для захисту від сонця і для церемоніальних випадків. Протягом століть перуки еволюціонували в стилі, значенні та доступності, ставши основним елементом моди, розваг і рішенням проблеми випадіння волосся.

Любителі комп’.терних ігор сьогодні можуть долучитися до Дня Маріо – культового персонажа для геймерів багатьох поколінь.

Маріо дебютував у 1981 році в аркадній грі "Donkey Kong", створеній легендарним японським дизайнером відеоігор Шіґеру Міямото. Відтоді Маріо став обличчям клмпанії Nintendo, з’явившись у понад 200 іграх і ставши найбільш продаваною серією відеоігор усіх часів. Пригоди Маріо, разом з такими персонажами, як Луїджі, Принцеса Піч та Баузер, захопили гравців різного віку, зробивши його культурною іконою.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Кондрата Нікомедійського та його учнів.

Кондрат жив у ІІІ столітті у Нікомедії. Був проповідником, богословом, мав дар зцілення. Коли до Нікомедії прибув новий правитель, то гоніння на християн посилилися. Кондрата та його послідовників кинули до в’язниці. Жорстокими тортурами їх змушували зректися віри у Господа, однак ніхто не погодився. Розлючений правитель наказав стратити Кондрата та його учнів.

Іменини 10 березня святкують Кіндрат, Віктор, Павло, Денис, Леонід, Галина, Василина, Анастасія.

Захар Подкидишев

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