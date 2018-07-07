День Днепра в Киеве отметили массовым заплывом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Историческое переплывание Днепра устроили в Киеве, передает УНН.
В мероприятии приняло участие около 400 человек. Таким образом организаторы предложили киевлянам отметить День Днепра.
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Старт переплыва состоялся с пляжа на Трухановом острове Киева. Финиш на противоположном берегу Днепра, на набережной возле Почтовой площади, причал № 10
"Цель мероприятия - привлечь внимание украинцев к экологическим проблемам и важности сохранения нашей главной реки - Днепра, в частности к проблеме "цветения" воды, вызванного, в том числе, использованием моющих средств с содержанием фосфатов или фосфонатов", - отметили организаторы.