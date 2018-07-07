День Дніпра у Києві відзначили масовим запливом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Історичний переплив Дніпра влаштували у Києві, передає УНН.
У заході взяло участь близько 400 осіб. Таким чином організатори запропонували киянам відзначити День Дніпра.
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Старт перепливу відбувся з пляжу на Трухановому острові міста Києва. Фініш на протилежному березі Дніпра, на набережній біля Поштової площі, причал № 10
“Мета заходу — привернути увагу українців до екологічних проблем та важливості збереження нашої головної річки — Дніпра, зокрема до проблеми „цвітіння“ води, спричиненої, серед іншого, використанням пральних засобів з вмістом фосфатів чи фосфонатів”, — наголосили організатори.