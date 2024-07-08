День без отключений света отменили: в "Укрэнерго" отказались от измерений уровня потребления в июле
Киев • УНН
В связи со значительным дефицитом электроэнергии и увеличением потребления, вызванным жарой, Укрэнерго отменило плановые замеры фактических уровней потребления электроэнергии в разных регионах Украины на период с 9 по 24 июля.
"Укрэнерго" отказалось от проведения замеров потребления электроэнергии в различных областях Украины из-за нехватки мощностей и повышенного уровня потребления. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НЭК "Укрэнерго".
Детали
Измерения фактически уровня потребления не будут проводиться в июле
В компании объясняют, что сейчас значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары не позволяют провести замеры.
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Следует заметить, что для этого планировалось по определенному графику отменить ограничения для каждой области в конкретный день в течение этих двух недель.
В ответ на многочисленные обращения облэнерго, "Укрэнерго" отменяет проведение замеров в указанный период. В таких условиях облэнерго не смогут придерживаться принципа равномерности ограничения потребления при проведении замеров в конкретном регионе
А впрочем, в "Укрэнерго" уверяют, что режимные замеры в летний период проведут позже, когда позволит ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха.
Проведение замеров необходимо для чего, чтобы более равномерно и точно обеспечить распределение имеющейся в системе мощности между регионами
Напомним,
С 9 по 24 июля, во всех областях по очереди должны были на день отменить графики отключений электроэнергии для измерения фактического потребления и определения оптимальных решений для каждого региона.