Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Местная власть в Броварах уделяет большое внимание развитию детей и молодежи. Одним из примеров этого является деятельность Совета детей и учащейся молодежи Броварской территориальной общины, которая работает на базе Дворца творчества детей и юношества (ПТДЮ). Эта организация уже более пяти лет является центром лидерства среди учащихся общины, пишет УНН.

Совет детей объединяет лидеров всех школ громады, способствуя их развитию и реализации многочисленных инициатив. С 2018 года ученики реализовали более 70 творческих, образовательных и массовых мероприятий, которые охватили широкий спектр тем - от культуры и досуга до волонтерской деятельности.

По словам директора Дворца творчества детей и юношества Валентины Павлученко, Совет детей - это не просто очередной проект, а мощная платформа для развития молодежи. "Это центр активной молодежи, которая демонстрирует лидерские способности, предлагает проекты и активно их реализует", - отметила она в эксклюзивном комментарии УНН. Участники Совета самостоятельно формируют план работы на год, что позволяет учесть их интересы и потребности.

Особенностью работы Совета является тесное сотрудничество с местными властями. В частности, во время весенних каникул ежегодно проводится стажировка лидеров Совета в отделах и управлениях городского совета. Это позволяет молодежи познакомиться с внутренней работой органов местного самоуправления, развить навыки управления и подготовить собственные проекты по совершенствованию работы этих структур.

Дети создают свои проекты, которые презентуют в конце стажировки. Это фантастический опыт, который помогает им понять, как работает местная власть, и даже определиться с будущей профессией, - рассказывает Валентина Павлученко. По ее словам, многие выпускники Совета стали активными гражданами и управленцами.

Совет детей также поддерживает связь с Киевским областным советом детей, участвуя в его мероприятиях. Благодаря этому участники имеют возможность перенимать опыт сверстников из других общин и расширять горизонты своей деятельности.

Среди реализованных Советом проектов - "Счастливое детство", направленное на защиту прав детей, и "(НЕ) тревожный чемоданчик", который пропагандирует здоровый образ жизни. Активно работает и проект "Connection", способствующий развитию партнерства и связей с общественностью.

Деятельность Совета детей организована по принципам самоуправления, что позволяет участникам приобретать навыки принятия решений и ответственности за их реализацию. Это не только способствует их личностному развитию, но и создает демократическую атмосферу в образовательной среде общества.

Поддержка местных властей играет ключевую роль в функционировании Совета. В частности, управление образования и науки способствует координации деятельности Совета, а финансовая поддержка позволяет реализовывать масштабные проекты.

Важно, что самоуправление в Броварской громаде стало формой самодеятельной организации детской жизни, где участники могут проявлять инициативу, творчество и креативность. Это помогает молодежи находить свое место в обществе и формировать активную гражданскую позицию. По словам директора ПТДЮ, ученическое самоуправление стало важным фактором самовоспитания личности, помогает выявлять и раскрывать внутренний потенциал детей. Благодаря этому в обществе формируется новое поколение лидеров, готовых брать на себя ответственность за будущее.

Ежегодно Совет детей обновляет свои планы работы, учитывая актуальные вызовы и потребности общества. Таким образом, деятельность Совета детей и учащейся молодежи является ярким примером того, как активная молодежь может способствовать развитию общества. Благодаря поддержке местной власти и слаженной работе Совета, Броварская громада становится образцом для других в создании демократической и инновационной среды для детей и молодежи.

Добавим

Дворец творчества детей и юношества (ДТДЮ) в Броварах является важным центром внешкольного образования, где более 1800 детей имеют возможность развивать свои таланты. Внешкольное обучение бесплатное и происходит при поддержке местных властей. Как рассказала УНН директор заведения Валентина Павлученко, ключевым направлением деятельности Дворца является художественно-эстетическое воспитание, которое включает хореографию, вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Всего в ПТДЮ работает 42 различных кружка.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что Броварская громада активно адаптирует образовательную среду для детей с сенсорными нарушениями, обеспечивая доступ к специальным учебникам, технологиям и инклюзивным программам.

Кроме того, в 12 коммунальных школах и садиках Броварской территориальной громады созданы ресурсные комнаты для детей с особыми образовательными потребностями. Эти комнаты используются для психоэмоциональной разгрузки, коррекционно-развивающих занятий, а также для индивидуальных и групповых занятий.

Всего на территории громады на учете в Инклюзивно-ресурсном центре (ИРЦ) находится 2 256 детей с особыми образовательными потребностями, из которых 1 426 - дошкольного возраста, а 830 - школьного. Для обеспечения доступности образования для этих детей в громаде есть многочисленные инклюзивные инициативы и приспособления.