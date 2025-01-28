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Демократія з дитинства: Рада дітей у Броварах виховує лідерів

Демократія з дитинства: Рада дітей у Броварах виховує лідерів

Київ • УНН

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Рада дітей та учнівської молоді Броварської громади за 5 років реалізувала понад 70 проєктів. Учасники проходять стажування в міській раді та розвивають лідерські якості під керівництвом ПТДЮ.

Місцева влада у Броварах приділяє велику увагу розвитку дітей та молоді. Одним із прикладів цього є діяльність Ради дітей та учнівської молоді Броварської територіальної громади, яка працює на базі Палацу творчості дітей та юнацтва (ПТДЮ). Ця організація вже понад п’ять років є осередком лідерства серед учнів громади, пише УНН.

Рада дітей об’єднує лідерів усіх шкіл громади, сприяючи їхньому розвитку та реалізації численних ініціатив. З 2018 року учні реалізували понад 70 творчих, освітніх та масових заходів, які охопили широкий спектр тем – від культури й дозвілля до волонтерської діяльності.

За словами директорки Палацу творчості дітей та юнацтва Валентини Павлученко, Рада дітей – це не просто черговий проєкт, а потужна платформа для розвитку молоді. "Це осередок активної молоді, яка демонструє лідерські здібності, пропонує проєкти й активно їх реалізує", – зазначила вона в ексклюзивному коментарі УНН. Учасники Ради самостійно формують план роботи на рік, що дозволяє врахувати їхні інтереси та потреби.

Особливістю роботи Ради є тісна співпраця з місцевою владою. Зокрема, під час весняних канікул щорічно проводиться стажування лідерів Ради у відділах та управліннях міської ради. Це дозволяє молоді познайомитися з внутрішньою роботою органів місцевого самоврядування, розвинути навички управління та підготувати власні проєкти щодо вдосконалення роботи цих структур.

Діти створюють свої проєкти, які презентують наприкінці стажування. Це фантастичний досвід, який допомагає їм зрозуміти, як працює місцева влада, і навіть визначитися з майбутньою професією,

– розповідає Валентина Павлученко. За її словами, багато випускників Ради стали активними громадянами та управлінцями.

Рада дітей також підтримує зв’язок із Київською обласною радою дітей, беручи участь у її заходах. Завдяки цьому учасники мають можливість переймати досвід однолітків з інших громад та розширювати горизонти своєї діяльності.

Серед реалізованих Радою проєктів – "Щасливе дитинство", спрямоване на захист прав дітей, та "(НЕ) тривожна валізка", який пропагує здоровий спосіб життя. Активно працює й проєкт "Connection", що сприяє розвитку партнерства та зв’язків із громадськістю.

Діяльність Ради дітей організована за принципами самоврядування, що дозволяє учасникам набувати навичок прийняття рішень і відповідальності за їх реалізацію. Це не лише сприяє їхньому особистісному розвитку, а й створює демократичну атмосферу в освітньому середовищі громади.

Підтримка місцевої влади відіграє ключову роль у функціонуванні Ради. Зокрема, управління освіти та науки сприяє координації діяльності Ради, а фінансова підтримка дозволяє реалізовувати масштабні проєкти.

Важливо, що самоврядування в Броварській громаді стало формою самодіяльної організації дитячого життя, де учасники можуть проявляти ініціативу, творчість і креативність. Це допомагає молоді знаходити своє місце в суспільстві та формувати активну громадянську позицію. За словами директорки ПТДЮ, учнівське самоврядування стало важливим фактором самовиховання особистості, що допомагає виявляти та розкривати внутрішній потенціал дітей. Завдяки цьому в громаді формується нове покоління лідерів, готових брати на себе відповідальність за майбутнє.

Щороку Рада дітей оновлює свої плани роботи, враховуючи актуальні виклики та потреби громади. Таким чином, діяльність Ради дітей та учнівської молоді є яскравим прикладом того, як активна молодь може сприяти розвитку громади. Завдяки підтримці місцевої влади та злагодженій роботі Ради, Броварська громада стає взірцем для інших у створенні демократичного й інноваційного середовища для дітей та молоді.

Додамо

Палац творчості дітей та юнацтва (ПТДЮ) у Броварах є важливим центром позашкільної освіти, де понад 1800 дітей мають можливість розвивати свої таланти. Позашкільне навчання безплатне й відбувається за підтримки місцевої влади. Як розповіла УНН директорка закладу Валентина Павлученко, ключовим напрямком діяльності Палацу є художньо-естетичне виховання, яке включає хореографію, вокал, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. Загалом в ПТДЮ працює 42 різні гуртки.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що Броварська громада активно адаптує освітнє середовище для дітей із сенсорними порушеннями, забезпечуючи доступ до спеціальних підручників, технологій та інклюзивних програм.

Крім того, у 12 комунальних школах та садочках Броварської територіальної  громади створені ресурсні кімнати для дітей з особливими освітніми потребами. Ці кімнати використовуються для психоемоційного розвантаження, корекційно-розвиткових занять, а також для індивідуальних та групових занять. 

Загалом на території громади на обліку в Інклюзивно-ресурсному центрі (ІРЦ) перебуває 2 256 дітей з особливими освітніми потребами, з яких 1 426 – дошкільного віку, а 830 – шкільного. Для забезпечення доступності освіти для цих дітей у громаді численні інклюзивні ініціативи та пристосування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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