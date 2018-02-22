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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60035 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72459 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75326 просмотра

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10 марта, 15:15 • 106336 просмотра

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Демократы хотят 300 млн дол. на борьбу с вмешательством РФ в новые выборы в США

Демократы хотят 300 млн дол. на борьбу с вмешательством РФ в новые выборы в США

Киев  •  УНН

 • 8264 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Лидеры Демократической партии в среду призвали конгресс США предоставить Федеральному бюро расследований 300 миллионов долларов для борьбы с усилиями из-за границы вмешаться в выборы в конгресс в ноябре этого года на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного влияния России на выборы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Ссылаясь на предупреждения спецслужб о том, что Россия пытается повлиять на предстоящее голосование, демократический лидер сената Чак Шумер и демократический лидер палаты представителей Нэнси Пелоси попросили включить в законопроект о финансировании правительства, который конгресс намерен рассмотреть до 23 марта, пункт о дополнительных расходах.

"Это дополнительное финансирование должно быть направлено на обеспечение ресурсов и рабочей силы для противодействия влиянию враждебных иностранных лиц, действующих в США, особенно российских сотрудников, работающих в наших социальных сетях", - отметили демократы.

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Они отправили письмо руководителю большинства сената Митчу Макконнелу и спикеру палаты представителей Полу Райану. Помощники законодателей-республиканцев заявили, что это предложение, как и многие другие, будет рассматриваться в рамках законодательства о расходах.

Демократы также хотят "существенного" увеличения финансирования департамента внутренней безопасности и комиссии по содействию выборам, чтобы помочь штатам модернизировать оборудование и системы.

Сенатор-демократ Эми Клобучар сказала, что речь идет о 386 млн дол. для штатов.

Ч.Шумер также сообщил, что демократы хотят, чтобы чиновники администрации Д.Трампа опубликовали публичный отчет с подробным описанием того, как Россия может вмешаться в выборы в США в 2018 году. Они также хотят получить секретный отчет для государственных чиновников и профильных комитетов конгресса.

Напомним, чиновники из администрации Д.Трампа заявили, что для реагирования на возможность вмешательства на выборах в конгресс в 2018 году создана рабочая группа.

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