Демократы хотят 300 млн дол. на борьбу с вмешательством РФ в новые выборы в США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Лидеры Демократической партии в среду призвали конгресс США предоставить Федеральному бюро расследований 300 миллионов долларов для борьбы с усилиями из-за границы вмешаться в выборы в конгресс в ноябре этого года на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного влияния России на выборы, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Ссылаясь на предупреждения спецслужб о том, что Россия пытается повлиять на предстоящее голосование, демократический лидер сената Чак Шумер и демократический лидер палаты представителей Нэнси Пелоси попросили включить в законопроект о финансировании правительства, который конгресс намерен рассмотреть до 23 марта, пункт о дополнительных расходах.
"Это дополнительное финансирование должно быть направлено на обеспечение ресурсов и рабочей силы для противодействия влиянию враждебных иностранных лиц, действующих в США, особенно российских сотрудников, работающих в наших социальных сетях", - отметили демократы.
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Они отправили письмо руководителю большинства сената Митчу Макконнелу и спикеру палаты представителей Полу Райану. Помощники законодателей-республиканцев заявили, что это предложение, как и многие другие, будет рассматриваться в рамках законодательства о расходах.
Демократы также хотят "существенного" увеличения финансирования департамента внутренней безопасности и комиссии по содействию выборам, чтобы помочь штатам модернизировать оборудование и системы.
Сенатор-демократ Эми Клобучар сказала, что речь идет о 386 млн дол. для штатов.
Ч.Шумер также сообщил, что демократы хотят, чтобы чиновники администрации Д.Трампа опубликовали публичный отчет с подробным описанием того, как Россия может вмешаться в выборы в США в 2018 году. Они также хотят получить секретный отчет для государственных чиновников и профильных комитетов конгресса.
Напомним, чиновники из администрации Д.Трампа заявили, что для реагирования на возможность вмешательства на выборах в конгресс в 2018 году создана рабочая группа.