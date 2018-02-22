Демократи хочуть 300 млн дол. на боротьбу з втручанням РФ в нові вибори в США

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Лідери Демократичної партії в середу закликали конгрес США надати Федеральному бюро розслідувань 300 мільйонів доларів для боротьби з зусиллями з-за кордону втрутитися у вибори в конгрес в листопаді цього року на тлі зростаючого занепокоєння з приводу можливого впливу Росії на вибори, передає УНН з посиланням на Reuters.