Демократи хочуть 300 млн дол. на боротьбу з втручанням РФ в нові вибори в США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Лідери Демократичної партії в середу закликали конгрес США надати Федеральному бюро розслідувань 300 мільйонів доларів для боротьби з зусиллями з-за кордону втрутитися у вибори в конгрес в листопаді цього року на тлі зростаючого занепокоєння з приводу можливого впливу Росії на вибори, передає УНН з посиланням на Reuters.
Посилаючись на попередження спецслужб про те, що Росія намагається вплинути на майбутнє голосування, демократичний лідер сенату Чак Шумер і демократичний лідер палати представників Ненсі Пелосі попросили включити в законопроект про фінансування уряду, який конгрес має намір розглянути до 23 березня, пункт про додаткові видатки.
"Це додаткове фінансування має бути спрямоване на забезпечення ресурсів і робочої сили для протидії впливу ворожих іноземних осіб, що діють в США, особливо російських співробітників, що працюють в наших соціальних мережах", - відзначили демократи.
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Вони відправили відповідний лист керівнику більшості сенату Мітчу Макконнелу і спікеру палати представників Полу Райяну. Помічники законодавців-республіканців заявили, що цю пропозицію, як і багато інших, буде розглянуто в рамках законодавства про видатки.
Демократи також хочуть "істотного" збільшення фінансування департаменту внутрішньої безпеки і комісії зі сприяння виборам, щоб допомогти штатам модернізувати обладнання та системи.
Сенатор-демократ Емі Клобучар сказала, що йдеться про 386 млн дол. для штатів.
Ч.Шумер також повідомив, що демократи хочуть, щоб чиновники адміністрації Д.Трампа опублікували публічний звіт з докладним описом того, як Росія може втрутитися у вибори в США в 2018 році. Вони також хочуть отримати секретний звіт для державних чиновників і профільних комітетів конгресу.
Нагадаємо, чиновники з адміністрації Д.Трампа заявили, що для реагування на можливість втручання на виборах в конгрес в 2018 році створено робочу групу.