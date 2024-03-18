Демченко: разоблачены около 410 групп, которые обещали "помощь" в незаконном пересечении границы

За время военного положения украинские пограничники в сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачили около 410 организаторов схем незаконного пересечения границы, которые за деньги обещали людям "помощь" в выезде. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что за время действия военного положения, когда мужчины в возрасте 18-60 лет ограничены в возможностях выезда, увеличилось количество попыток незаконно пересечь границу.

Нарушители часто обращаются к преступным организованным группам, которые им обещают содействие в незаконном пересечении границы. За время действия военного положения нашими оперативными сотрудниками в сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачено около 410 таких групп. И организаторы, и пособники, которые входили в эти группы несут уголовную ответственность за незаконную переправку лиц через границу - сказал Демченко.

Напомним,

33-летний харьковчанин утонул, пытаясь пересечь реку Тиса и попасть в Румынию. Он стал уже 22-й жертвой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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