Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, в контексте случая, когда одессит хотел незаконно пересечь границу в виде "бабушки", что мужчина уже задерживался ранее за попытку незаконного пересечения границы в начале месяца, передает УНН.

Детали

"Этот мужчина не впервые задерживается при попытке незаконно пересечь границу. В данном случае его остановили на подступах к границе. Ранее в этом месяце он также задерживался в пределах Закарпатья, когда он спланировал себе маршрут, когда он хотел добраться до границы, он тогда не переодевался в женскую одежду, но когда он направлялся к границе, его привлекли к административной ответственности, и на этот раз также", - рассказал Демченко.

По его словам, это не первый случай, но эти способы пограничники разоблачают.

"Попытки незаконного пересечения границы продолжаются. Пытаются добраться до приграничья, используя и применяя различные способы, схемы и в том числе, когда мужчины переодеваются в женскую одежду", - добавил он.

Напомним

Пограничники разоблачили в поезде "Киев - Ужгород" мужчину, который переоделся в женскую одежду, чтобы незаконно пересечь украинскую границу.