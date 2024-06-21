Демченко розповів про спробу одесита перетнути кордон у костюмі "бабусі": чоловіка затримували не вперше
Київ • УНН
Двічі затримували чоловіка за спробу незаконного перетину українського кордону, один раз він був переодягнений "бабусею" в жіночий одяг.
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, розповів, у контексті випадку, коли одесит хотів незаконно перетнути кордон у вигляді бабусі, що чоловік вже затримувався раніше за спробу незаконного перетину кордону на початку місяця, передає УНН.
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"Цей чоловік не вперше затримується при спробі незаконно перетнути кордон. У даному випадку його зупинили на підступах до кордону. На початку цього місяця він також затримувався в межах Закарпаття, коли він спланував собі маршрут, коли він хотів дістатись до кордону, він тоді не переодягався в жіночий одяг, але коли він прямував до кордону, його притягнули до адміністративної відповідальності, і цього разу також", - розповів Демченко.
За його словами, це не перший випадок, але ці способи прикордонники викривають.
"Спроби незаконного перетину кордону продовжуються. Намагаються дістатись до прикордоння, використовуючи і застосовуючи різні способи, схеми та в тому числі, коли чоловіки переодягаються в жіночий одяг", - додав він.
Нагадаємо
Прикордонники викрили у потязі "Київ - Ужгород" чоловіка, який переодягнувся в жіночий одяг, аби незаконно перетнути український кордон.