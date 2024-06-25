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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Демченко рассказал о деталях бронирования временных слотов для перевозчиков

Демченко рассказал о деталях бронирования временных слотов для перевозчиков

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 09:50  •  4121 просмотра

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Электронная очередь с временными интервалами для автобусов, пересекающих границу Украины с Румынией и Молдовой, уже действует на большинстве пунктов пропуска, позволяя перевозчикам регистрироваться и предотвращая большое скопление автобусов в определенное время.

Электронная очередь со слотированием для автобусов, пересекающих границу Украины с Румынией и Молдовой, уже действует на большинстве пунктов пропуска. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

На большинстве пунктов пропуска на границе с Румынией и Молдовой электронная очередь для автобусов уже со слотированием

- говорит Демченко.

Он рассказывает, что ранее электронная очередь запускалась для автобусов, где перевозчики регистрировались исключительно для того, чтобы Мининфраструктуры вместе с Укртрансбезопасностью могли проанализировать движение лицензиатов, осуществляющих перевозки пассажиров и в дальнейшем могли  заслотировать возможность проезда через конткретные пункты пропуска в конкретное время.

Когда есть конкретное время для пересечения водителем границы - это делает невозможным скопление большого количества автобусов. Для того, чтобы увидеть, какие есть часы для слотирования, нужно зайти на сайт еЧерга. На тех направлениях, где действует электронная очередь, незарегистрированным перевозчикам нельзя пересечь границу. Они должны быть обязательно зарегистрированы

- добавляет Демченко.

Он говорит, что на границе с Польшей, кроме пункта пропуска "Ягодин", с Венгрией и со Словакией на данный момент нет слотирования, но регистрация транспортного средства в еЧерзи все равно обязательна.

Он добавил, что также будут проверяться условия перевозки пассажиров.

Напомним

С момента запуска услуги еЧерга в системе зарегистрировалось более 100 тысяч пользователей из разных стран, среди которых водители и перевозчики. Приложение еЧерга для мобильных телефонов было скачано более 84 тысяч раз.

еЧерга для автобусов: на 10 пунктах пропуска с Молдовой с сегодняшнего дня можно выбрать время пересечения границы24 апреля 2024, 07:11 • 15461 просмотр

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
polshaПольша
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