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Демченко розповів про деталі бронювання часових слотів для перевізників

Київ • УНН

 • 14173 перегляди

Електронна черга з часовими інтервалами для автобусів, що перетинають кордон України з Румунією та Молдовою, вже діє на більшості пунктів пропуску, дозволяючи перевізникам реєструватися та запобігаючи великому скупченню автобусів у певний час.

Демченко розповів про деталі бронювання часових слотів для перевізників

Електронна черга зі слотуванням для автобусів, що перетинають кордон України з Румунією та Молдовою, вже діє на більшості пунктів пропуску. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

На більшості пунктів пропуску на кордоні з Румунією та Молдовою електронна черга для автобусів вже зі слотуванням

- каже Демченко.

Він розповідає, що раніше електронна черга запускалась для автобусів, де перевізники реєструвались виключно для того, аби Мінінфраструктури разом із Укртрансбезпекою могли проаналізувати рух ліцензіатів, які здійснюють перевезення пасажирів і в подальшому могли  заслотувати можливість проїзди через конткретні пункти пропуску в конкретний час.

Коли є конкретний час для перетину водієм кордону – це унеможливлює скупчення великої кількості автобусів. Для того, щоб побачити, які є години для слотування, потрібно зайти на сайт єЧерга. На тих напрямках, де діє електронна черга, незареєстрованим перевізникам не можна перетнути кордон. Вони мають бути обов’язково зареєстровані

- додає Демченко.

Він каже, що на кордоні з Польщею, окрім пункту пропуску "Ягодин", з Угорщиною та зі Словаччиною на даний момент немає слотування, але реєстрація транспортного засобу в єЧерзі все одно обов’язкова.

Він додав, що також перевірятимуться умови перевезення пасажирів.

Нагадаємо

З моменту запуску послуги єЧерга у системі зареєструвалося понад 100 тисяч користувачів з різних країн, серед яких водії та перевізники. Додаток єЧерга для мобільних телефонів був завантажений більше 84 тисяч разів.

єЧерга для автобусів: на 10 пунктах пропуску з Молдовою відсьогодні можна обрати час перетину кордону24.04.24, 10:11 • 15674 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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