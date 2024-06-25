Демченко розповів про деталі бронювання часових слотів для перевізників
Київ • УНН
Електронна черга з часовими інтервалами для автобусів, що перетинають кордон України з Румунією та Молдовою, вже діє на більшості пунктів пропуску, дозволяючи перевізникам реєструватися та запобігаючи великому скупченню автобусів у певний час.
Електронна черга зі слотуванням для автобусів, що перетинають кордон України з Румунією та Молдовою, вже діє на більшості пунктів пропуску. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.
На більшості пунктів пропуску на кордоні з Румунією та Молдовою електронна черга для автобусів вже зі слотуванням
Він розповідає, що раніше електронна черга запускалась для автобусів, де перевізники реєструвались виключно для того, аби Мінінфраструктури разом із Укртрансбезпекою могли проаналізувати рух ліцензіатів, які здійснюють перевезення пасажирів і в подальшому могли заслотувати можливість проїзди через конткретні пункти пропуску в конкретний час.
Коли є конкретний час для перетину водієм кордону – це унеможливлює скупчення великої кількості автобусів. Для того, щоб побачити, які є години для слотування, потрібно зайти на сайт єЧерга. На тих напрямках, де діє електронна черга, незареєстрованим перевізникам не можна перетнути кордон. Вони мають бути обов’язково зареєстровані
Він каже, що на кордоні з Польщею, окрім пункту пропуску "Ягодин", з Угорщиною та зі Словаччиною на даний момент немає слотування, але реєстрація транспортного засобу в єЧерзі все одно обов’язкова.
Він додав, що також перевірятимуться умови перевезення пасажирів.
Нагадаємо
З моменту запуску послуги єЧерга у системі зареєструвалося понад 100 тисяч користувачів з різних країн, серед яких водії та перевізники. Додаток єЧерга для мобільних телефонів був завантажений більше 84 тисяч разів.
єЧерга для автобусів: на 10 пунктах пропуску з Молдовою відсьогодні можна обрати час перетину кордону24.04.24, 10:11 • 15674 перегляди