Дело производителя чипов Nexperia: противодействие влиянию КНР может также нанести удар по российским схемам

Беспрецедентное решение правительства Нидерландов взять под контроль Nexperia, направленное на противодействие влиянию Китая, также наносит удар по надеждам России на продолжение эффективного уклонения от санкций, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Подробности

В октябре 2025 года правительство Нидерландов предприняло исключительный шаг, применив закон времен холодной войны (Закон о доступности товаров) для временного контроля Nexperia, одного из крупнейших производителей полупроводников в Европе.

Euractiv отмечает, что соответствующее решение было не просто вопросом корпоративного управления.

Целью было противодействие влиянию разрушительного китайского капитала, который представляет все большую угрозу для европейской безопасности. - говорится в материале.

Но важно и другое: правительственный фокус на управлении деятельностью Nexperia способен нанести удар по российским схемам уклонения от санкций.

Для этого необходимо, чтобы правительство Нидерландов провело тщательную проверку поставок электронных компонентов Nexperia. Есть серьезная вероятность, что детали от разработчика и поставщика полупроводниковых компонентов со штаб-квартирой в Неймегене - на самом деле попадали в Россию.

Справка

Nexperia принадлежит Wingtech Technology, китайской группе, которая частично контролируется государственными структурами. В 2024 году США внесли Wingtech в список юридических лиц из-за усилий Китая по развитию своей полупроводниковой промышленности, которая важна для военных программ. Вскоре после этого Вашингтон выступил с предупреждением: если Nexperia не изменит свою структуру руководства, она также рискует попасть под санкции.

Представители Министерства экономики Нидерландов пояснили, что они действуют из-за "серьезных недостатков в управлении", которые могут иметь "далеко идущие последствия для экономики Нидерландов и Европы".

Напомним

Nexperia приостановила поставки пластин на свой сборочный завод в Китае 26 октября из-за нарушения местным руководством согласованных договорных условий оплаты. Это решение усилит дефицит поставок для автопроизводителей во всем мире.

Подразделение Nexperia в Китае заявило, что имеет "достаточные запасы" после прекращения поставок материнской компанией из Неймегена, Нидерланды. Китайское подразделение Nexperia уже ищет новых поставщиков сырья для чипов.