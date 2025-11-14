Справа виробника чіпів Nexperia: протидія впливу КНР, може також завдати удару по російських схемах

$42.060.03
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитинаPhoto
Оператори дронів розбили російський "танк-черепаху" та "розібрали" по одному ворожу піхоту - ДПСУVideo
Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятованоPhoto
Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалихPhoto
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 пораненоPhoto
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Юрій Ігнат
Ігор Клименко
Україна
Одеська область
Харківська область
Державний кордон України
Київська область
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

Справа виробника чіпів Nexperia: протидія впливу КНР, може також завдати удару по російських схемах

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Уряд Нідерландів взяв під тимчасовий контроль Nexperia, одного з найбільших виробників напівпровідників у Європі. Це рішення спрямоване на протидію впливу Китаю та може завадити Росії обходити санкції.

Справа виробника чіпів Nexperia: протидія впливу КНР, може також завдати удару по російських схемах

Безпреценденте рішення уряду Нідерландів взяти під контроль Nexperia, спрямоване на протидію впливу Китаю, також завдає удару сподіванням росії в продовженні ефективного ухилення від санкцій, пише УНН із посиланням на Euractiv.

Деталі

У жовтні 2025 року уряд Нідерландів вчинив винятковий крок, застосувавши закон часів холодної війни (Закон про доступність товарів) для тимчасового контролю Nexperia, одного з найбільших виробників напівпровідників в Європі. 

Euractiv зазначає, що відповідне рішення було не просто питанням корпоративного управління.  

Метою була протидія впливу руйнівного китайського капіталу, який становить все більшу загрозу для європейської безпеки.

- ідеться у матеріалі. 

Але важливо й інше: урядовий фокус над управлінням в діяльності Nexperia крок здатен завдати удару по російським схемам ухилення від санкцій.

Для цього необхідно, аби уряд Нідерландів провів ретельну перевірку поставок електронних компонентів Nexperia. Є серйозна вирогідність, що деталі від розробник та постачальник напівпровідникових компонентів компонентів зі штаб-квартирою в Неймегені - насправді потрапляли до росії.

Довідка

Nexperia належить Wingtech Technology, китайській групі, яка частково контролюється державними структурами. У 2024 році США внесли Wingtech до списку юридичних осіб через зусилля Китаю з розвитку своєї напівпровідникової промисловості, яка є важливою для військових програм. Незабаром після цього Вашингтон виступив із попередженням: якщо Nexperia не змінить свою структуру керівництва, вона також ризикує потрапити під санкції.

Представники Міністерства економіки Нідерландів пояснили, що вони діють через "серйозні недоліки в управлінні", які можуть мати "далекосяжні наслідки для економіки Нідерландів та Європи".

Нагадаємо

Nexperia призупинила поставки пластин на свій складальний завод у Китаї 26 жовтня через порушення місцевим керівництвом узгоджених договірних умов оплати. Це рішення посилить дефіцит поставок для автовиробників у всьому світі.

Підрозділ Nexperia в Китаї заявив, що має "достатні запаси" після припинення поставок материнською компанією з Неймегену, Нідерланди. Китайський підрозділ Nexperia вже шукає нових постачальників сировини для чіпів.

Ігор Тележніков

ПолітикаТехнології
Санкції
Техніка
Нідерланди
Китай
Сполучені Штати Америки