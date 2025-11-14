Справа виробника чіпів Nexperia: протидія впливу КНР, може також завдати удару по російських схемах

Безпреценденте рішення уряду Нідерландів взяти під контроль Nexperia, спрямоване на протидію впливу Китаю, також завдає удару сподіванням росії в продовженні ефективного ухилення від санкцій, пише УНН із посиланням на Euractiv.

Деталі

У жовтні 2025 року уряд Нідерландів вчинив винятковий крок, застосувавши закон часів холодної війни (Закон про доступність товарів) для тимчасового контролю Nexperia, одного з найбільших виробників напівпровідників в Європі.

Euractiv зазначає, що відповідне рішення було не просто питанням корпоративного управління.

Метою була протидія впливу руйнівного китайського капіталу, який становить все більшу загрозу для європейської безпеки. - ідеться у матеріалі.

Але важливо й інше: урядовий фокус над управлінням в діяльності Nexperia крок здатен завдати удару по російським схемам ухилення від санкцій.

Для цього необхідно, аби уряд Нідерландів провів ретельну перевірку поставок електронних компонентів Nexperia. Є серйозна вирогідність, що деталі від розробник та постачальник напівпровідникових компонентів компонентів зі штаб-квартирою в Неймегені - насправді потрапляли до росії.

Довідка

Nexperia належить Wingtech Technology, китайській групі, яка частково контролюється державними структурами. У 2024 році США внесли Wingtech до списку юридичних осіб через зусилля Китаю з розвитку своєї напівпровідникової промисловості, яка є важливою для військових програм. Незабаром після цього Вашингтон виступив із попередженням: якщо Nexperia не змінить свою структуру керівництва, вона також ризикує потрапити під санкції.

Представники Міністерства економіки Нідерландів пояснили, що вони діють через "серйозні недоліки в управлінні", які можуть мати "далекосяжні наслідки для економіки Нідерландів та Європи".

Нагадаємо

Nexperia призупинила поставки пластин на свій складальний завод у Китаї 26 жовтня через порушення місцевим керівництвом узгоджених договірних умов оплати. Це рішення посилить дефіцит поставок для автовиробників у всьому світі.

Підрозділ Nexperia в Китаї заявив, що має "достатні запаси" після припинення поставок материнською компанією з Неймегену, Нідерланди. Китайський підрозділ Nexperia вже шукає нових постачальників сировини для чіпів.