Дело об изнасиловании и убийстве 15-летней девушки в Винницкой области передано в суд

В суд направлен обвинительный акт по делу об изнасиловании и убийстве 15-летней девушки в Винницкой области. По данным следствия, обвиняемый — 26-летний военнослужащий — также подозревается в дезертирстве и сексуальных преступлениях против несовершеннолетней. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Обвиняемый — 26-летний военнослужащий ВСУ. Ему инкриминируют дезертирство, сексуальные преступления против несовершеннолетней и умышленное убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление. Трагические события происходили в течение июля – октября 2024 года в Винницком районе.

После прохождения лечения по месту жительства военнослужащий не вернулся в расположение части и не сообщил о причинах отсутствия. В этот период он начал знакомиться с женщинами в социальных сетях. Так, согласно материалам производства, он познакомился с несовершеннолетней девушкой, которой на момент знакомства было 14 лет, а за месяц до гибели исполнилось 15.

Мужчина давлением и манипуляциями дважды принудил потерпевшую к встречам, во время которых совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Во время последней встречи в октябре девушка попросила обидчика все прекратить, иначе она сообщит в полицию. Испугавшись, что за преступления придется отвечать, обвиняемый решил лишить девушку жизни.

Он посадил ее на мотоцикл и отвез в заброшенный дом в соседней общине. Там он изнасиловал потерпевшую, а затем забил битой, которую прихватил с собой из дома, что свидетельствует о спланированных намерениях.

Девушка от полученных травм погибла на месте. Далее мужчина завернул ее тело в покрывало и сбросил в колодец во дворе. Туда же он выбросил ее личные вещи, свою одежду со следами преступления и орудие — деревянную биту.

Мужчина был задержан через сутки в доме его родителей. Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу. Сам обвиняемый находится под стражей.

