ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 42883 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 47130 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 77869 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 60758 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 45841 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 40774 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 20900 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 19397 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 14169 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
Дело об изнасиловании и убийстве 15-летней девушки в Винницкой области передано в суд

Киев • УНН

В Винницкой области будут судить военного за убийство и изнасилование школьницы. Обвиняемый забил девушку битой и сбросил тело в колодец.

В суд направлен обвинительный акт по делу об изнасиловании и убийстве 15-летней девушки в Винницкой области. По данным следствия, обвиняемый — 26-летний военнослужащий — также подозревается в дезертирстве и сексуальных преступлениях против несовершеннолетней. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Обвиняемый — 26-летний военнослужащий ВСУ. Ему инкриминируют дезертирство, сексуальные преступления против несовершеннолетней и умышленное убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление. Трагические события происходили в течение июля – октября 2024 года в Винницком районе. 

После прохождения лечения по месту жительства военнослужащий не вернулся в расположение части и не сообщил о причинах отсутствия. В этот период он начал знакомиться с женщинами в социальных сетях. Так, согласно материалам производства, он познакомился с несовершеннолетней девушкой, которой на момент знакомства было 14 лет, а за месяц до гибели исполнилось 15.

Мужчина давлением и манипуляциями дважды принудил потерпевшую к встречам, во время которых совершил в отношении нее действия сексуального характера. 

Во время последней встречи в октябре девушка попросила обидчика все прекратить, иначе она сообщит в полицию. Испугавшись, что за преступления придется отвечать, обвиняемый решил лишить девушку жизни.

Он посадил ее на мотоцикл и отвез в заброшенный дом в соседней общине. Там он изнасиловал потерпевшую, а затем забил битой, которую прихватил с собой из дома, что свидетельствует о спланированных намерениях. 

Девушка от полученных травм погибла на месте. Далее мужчина завернул ее тело в покрывало и сбросил в колодец во дворе. Туда же он выбросил ее личные вещи, свою одежду со следами преступления и орудие — деревянную биту. 

Мужчина был задержан через сутки в доме его родителей. Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу. Сам обвиняемый находится под стражей. 

