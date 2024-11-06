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Дело о завладении Януковичем резиденцией "Межигорье": судьи исследовали доказательства, предоставленные прокурором

Дело о завладении Януковичем резиденцией "Межигорье": судьи исследовали доказательства, предоставленные прокурором

Киев  •  УНН

16:50 • 7581 просмотра

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ВАКС закончил исследование доказательств прокурора по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье" Януковичем и его сыном. Следующее заседание, где будут рассматривать доказательства защиты, назначено на 4 декабря 2024 года.

Сегодня в Высшем антикоррупционном суде завершилось исследование доказательств, предоставленных прокурором, по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына о завладении резиденцией Межигорье, передает УНН.

"6 ноября 2024 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу в отношении бывшего президента Украины и его сына по обвинению в незаконном завладении резиденцией "Межигорье", - говорится в сообщении САП.

По результатам судебного разбирательства коллегия судей ВАКС завершила исследование доказательств, предоставленных прокурором САП.

На следующем судебном заседании, которое назначено на 04.12.2024, суд начнет исследование доказательств стороны защиты.

Детали дела

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2002-2013 годах бывший президент совместно со своим сыном, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладел земельным участком на территории Вышгородского района и комплексом сооружений, расположенных на этом участке, а именно комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" и домом в с. Новые Петровцы. Убытки, нанесенные государству, превышают 540 млн грн.

Действия бывшего президента квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины, его сына - по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Напомним

Досудебное расследование дела Януковича и его сына по "Межигорью" завершено в прошлом году.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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