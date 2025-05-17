Дело о поджогах в домах Стармера: задержан еще один подозреваемый

Британская полиция сообщила о втором аресте по делу серии поджогов на объектах, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Северном Лондоне. Это произошло на следующий день после того, как под стражу взяли гражданина Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN, агентство Reuters.

Детали

Отмечается, что второй подозреваемый — это 26-летний мужчина, которого задержали в аэропорту Лутон в Лондоне. Его подозревают в сговоре с целью совершения поджога с угрозой жизни. Речь идет о тех же инцидентах, касающихся недвижимости, связанной с премьером Великобритании Киром Стармером.

Задержание второго подозреваемого произошло на следующий день после того, как под стражу взяли гражданина Украины.

Напомним

12 мая ночью произошел пожар в доме, принадлежащем британскому премьеру Киру Стармеру, в районе Кентиш-Таун. Пожар потушили, поврежден вход, никто не пострадал.

13 мая в Лондоне задержали 21-летнего мужчину по подозрению в поджоге дома британского премьера Кира Стармера. Также расследуются другие инциденты, связанные с должностным лицом.

Британские правоохранители выдвинули обвинения 21-летнему украинцу по подозрению в поджоге двух домов премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера и автомобиля.

Украинец, подозреваемый в поджоге дома премьер-министра Стармера, предстал перед судом - Reuters