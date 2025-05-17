Справа про підпали у будинках Стармера: затримано ще одного підозрюваного
Київ • УНН
У Лондоні затримали 26-річного чоловіка в аеропорту Лутон за підозрою у змові з метою підпалу об'єктів, пов'язаних з Кіром Стармером. Це сталося після арешту громадянина України.
Британська поліція повідомила про другий арешт у справі серії підпалів на об’єктах, пов’язаних з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Північному Лондоні. Це сталося наступного дня після того, як під варту взяли громадянина України. Про це інформує УНН з посиланням на CNN, агенцію Reuters.
Деталі
Зазначається, що другий підозрюваний — це 26-річний чоловік, якого затримали в аеропорту Лутон у Лондоні. Його підозрюють у змові з метою вчинення підпалу із загрозою життю. Йдеться про ті самі інциденти, що стосуються нерухомості, пов’язаної з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером.
Затримання другого підозрюваного сталося наступного дня після того, як під варту взяли громадянина України.
Нагадаємо
12 травня вночі сталася пожежа в будинку, що належить британському прем'єру Кіру Стармеру, в районі Кентіш-Таун. Пожежу загасили, пошкоджено вхід, ніхто не постраждав.
13 травня у Лондоні затримали 21-річного чоловіка за підозрою у підпалі будинку британського прем'єра Кіра Стармера. Також розслідуються інші інциденти, пов'язані з посадовцем.
Британські правоохоронці висунули обвинувачення 21-річному українцю за підозрою у підпалі двох будинків премʼєр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера та автівки.
Українець, підозрюваний у підпалі будинку прем’єр-міністра Стармера, постав перед судом - Reuters16.05.25, 13:26 • 4720 переглядiв