Справа про підпали у будинках Стармера: затримано ще одного підозрюваного

Британська поліція повідомила про другий арешт у справі серії підпалів на об’єктах, пов’язаних з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Північному Лондоні. Це сталося наступного дня після того, як під варту взяли громадянина України. Про це інформує УНН з посиланням на CNN, агенцію Reuters.

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Зазначається, що другий підозрюваний — це 26-річний чоловік, якого затримали в аеропорту Лутон у Лондоні. Його підозрюють у змові з метою вчинення підпалу із загрозою життю. Йдеться про ті самі інциденти, що стосуються нерухомості, пов’язаної з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером.

Затримання другого підозрюваного сталося наступного дня після того, як під варту взяли громадянина України.

Нагадаємо

12 травня вночі сталася пожежа в будинку, що належить британському прем'єру Кіру Стармеру, в районі Кентіш-Таун. Пожежу загасили, пошкоджено вхід, ніхто не постраждав.

13 травня у Лондоні затримали 21-річного чоловіка за підозрою у підпалі будинку британського прем'єра Кіра Стармера. Також розслідуються інші інциденти, пов'язані з посадовцем.

Британські правоохоронці висунули обвинувачення 21-річному українцю за підозрою у підпалі двох будинків премʼєр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера та автівки.

Українець, підозрюваний у підпалі будинку прем’єр-міністра Стармера, постав перед судом - Reuters