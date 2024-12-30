Дело о миллионной взятке львовских судей: суд взял под стражу еще одного фигуранта
Киев • УНН
ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю Апелляционного хозяйственного суда в виде содержания под стражей. Подозреваемому назначена альтернатива - залог в размере 30,28 млн грн.
ВАКС применил меру пресечения к бывшему председателю Апелляционного хозяйственного суда - содержание под стражей и залог, передает УНН со ссылкой на САП.
Детали
Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему председателю Апелляционного хозяйственного суда одной из областей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн 280 тыс. грн залога.
Срок действия меры пресечения - до 27.02.2025 включительно.
Суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале суда.
Добавим
В начале декабря 2024 года САП и НАБУ разоблачили судью и бывшего председателя Хозяйственного суда одной из областей на вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов США неправомерной выгоды. За указанные средства лица обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов. В ходе расследования САП и НАБУ установили причастность к указанному преступлению еще одного человека, а именно бывшего председателя Апелляционного хозяйственного суда одной из областей.
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На сегодня действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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