Справа про мільйонний хабар львівських суддів: суд взяв під варту ще одного фігуранта

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ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові Апеляційного господарського суду у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному призначено альтернативу - заставу в розмірі 30,28 млн грн.

ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього голови Апеляційного господарського суду - тримання під вартою та застава, передає УНН із посиланням на САП.

Деталі

Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього голови Апеляційного господарського суду однієї з областей запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн 280 тис. грн застави.

Строк дії запобіжного заходу – до 27.02.2025 включно.

Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту в залі суду.

Додамо

На початку грудня 2024 року САП та НАБУ викрили суддю та колишнього голову Господарського суду однієї з областей на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів США неправомірної вигоди. За вказані кошти особи обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів. Під час розслідування САП та НАБУ встановили причетність до вказаного злочину ще однієї особи, а саме колишнього голови Апеляційного господарського суду однієї з областей.

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На сьогодні дії усіх викритих осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудове розслідування триває.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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