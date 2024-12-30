Справа про мільйонний хабар львівських суддів: суд взяв під варту ще одного фігуранта

ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього голови Апеляційного господарського суду - тримання під вартою та застава, передає УНН із посиланням на САП.

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Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього голови Апеляційного господарського суду однієї з областей запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн 280 тис. грн застави.

Строк дії запобіжного заходу – до 27.02.2025 включно.

Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту в залі суду.

Додамо

На початку грудня 2024 року САП та НАБУ викрили суддю та колишнього голову Господарського суду однієї з областей на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів США неправомірної вигоди. За вказані кошти особи обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів. Під час розслідування САП та НАБУ встановили причетність до вказаного злочину ще однієї особи, а саме колишнього голови Апеляційного господарського суду однієї з областей.

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На сьогодні дії усіх викритих осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудове розслідування триває.

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