Суд взял под стражу председателя Хозяйственного суда Львовщины Артимовича

ukenru
Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
13:15 • 41809 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
12:20 • 100482 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
12:17 • 76692 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 108073 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 118328 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 129074 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 131966 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 135135 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 203504 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 150505 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

 • 92743 просмотра
Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

 • 97833 просмотра
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

 • 85147 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 56137 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

13:47 • 47234 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

15:04 • 36764 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

13:47 • 47234 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

12:20 • 100482 просмотра
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
Эксклюзив

 • 108073 просмотра
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 130118 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

17:05 • 5009 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

15:13 • 13724 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

15:12 • 13637 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

13:26 • 19860 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 56137 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Суд взял под стражу председателя Хозяйственного суда Львовщины Артимовича

Суд взял под стражу председателя Хозяйственного суда Львовщины Артимовича

Киев  •  УНН

 • 2753 просмотра

Read in English

ВАКС избрал меру пресечения председателю Хозяйственного суда Львовской области Василию Артимовичу по делу о вымогательстве взятки. Судью взяли под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн грн до 10 февраля 2025 года.

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн гривен залога к председателю Хозяйственного суда Львовской области Василию Артимовичу, которого подозревают в вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

13 декабря 2024 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к судье хозяйственного суда одной из областей, которого совместно с бывшим председателем этого суда разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании 

- говорится в сообщении.

Речь идет о председателе Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича, которому накануне вручили подозрение.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к Артимовичу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн гривен залога.

Срок действия меры пресечения - до 10 февраля 2025 года.

Дополнение

Действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда Львовской области сообщено о подозрении в вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов неправомерной выгоды.

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей председателя Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича и отстранил его от правосудия на два месяца. Его подозревают в вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов взятки.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
ukrainaУкраина
lvovЛьвов