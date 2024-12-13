Суд взял под стражу председателя Хозяйственного суда Львовщины Артимовича

ВАКС избрал меру пресечения председателю Хозяйственного суда Львовской области Василию Артимовичу по делу о вымогательстве взятки. Судью взяли под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн грн до 10 февраля 2025 года.

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн гривен залога к председателю Хозяйственного суда Львовской области Василию Артимовичу, которого подозревают в вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН. 13 декабря 2024 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к судье хозяйственного суда одной из областей, которого совместно с бывшим председателем этого суда разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании - говорится в сообщении. Речь идет о председателе Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича, которому накануне вручили подозрение. Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к Артимовичу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн гривен залога. Срок действия меры пресечения - до 10 февраля 2025 года. Дополнение Действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда Львовской области сообщено о подозрении в вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов неправомерной выгоды. Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей председателя Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича и отстранил его от правосудия на два месяца. Его подозревают в вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов взятки.