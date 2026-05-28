Дело о миллионных хищениях на запчастях к бронетехнике дошло до суда - Генпрокурор

Дело о поставке некачественных запчастей для бронетехники - с контрактами на 171 млн грн и убытками на 126 млн грн - дошло до суда, сообщил в четверг Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"В начале полномасштабного вторжения частное предприятие получило два госконтракта на изготовление комплектующих для бронетехники ВСУ на сумму более 171 млн грн. Речь шла, в частности, о трубках охлаждения двигателей для БМП и другой бронетехники – комплектующих, которые критически важны для ее боеспособности", - написал Кравченко.

По данным Генпрокурора, "во время выполнения контрактов оказалось, что поставленная продукция частично некачественная и не соответствовала технической документации". "Экспертизы подтвердили, что запчасти не могли быть использованы по назначению на бронетехнике. Более того, их продали оборонному ведомству по значительно завышенным ценам", - указал он.

"Убытки государству в лице МОУ превысили 126 млн грн", - отметил Кравченко.

Следствие, как указал Генпрокурор, установило, что "сделку организовал директор предприятия-поставщика, который воспользовался упрощенными закупками в условиях военного положения". Для получения госзаказа фигурант, по данным Генпрокурора, "манипулировал данными о мощностях компании и создавал видимость монопольного и уникального производителя оборонной продукции".

"Далее присвоенные миллионы он легализовал через фиктивные фирмы и ФЛП, выводил в наличные и тратил на элитную недвижимость и премиальные авто. Сумма транзакций с признаками отмывания средств – более 73 млн грн", - рассказал Кравченко.

"Хищение бюджетных средств стало возможным и из-за служебной халатности военных должностных лиц, ответственных за логистику и материально-техническое обеспечение ВСУ. Они не проверили качество товара, согласовали завышенную стоимость и приняли брак", - отметил Генпрокурор.

По его словам, дело расследовалось поэтапно. Ранее в суд направили обвинительные акты в отношении предпринимателя и начальника службы вооружения, военной техники и имущества специальных войск вооружения логистики одной из воинских частей ВСУ.

"В настоящее время прокуроры передали в суд материалы в отношении третьего участника – экс-начальника Центрального управления командования сил логистики ВСУ", - сообщил он.

Предпринимателю, по словам Генпрокурора, инкриминирована организация присвоения и завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, должностным лицам – халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения.

Продолжаются меры по возмещению убытков, нанесенных государству, добавил он.

"Ответственности за мародерство внутри страны во время войны не избегут ни бизнесмены, ни чиновники. Работаем дальше", - подчеркнул Генпрокурор.

