При строительстве оборонного объекта для ВСУ государству нанесли более 2,7 млн грн убытков - ОГП
Киев • УНН
При строительстве пункта управления для ВСУ государству нанесли ущерб на 2,7 млн грн. Инженеру технадзора сообщили о подозрении из-за халатности.
При строительстве защищенного пункта управления для одной из воинских частей ВСУ государству нанесли более 2,7 млн грн ущерба из-за завышения стоимости и объемов работ. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Речь идет о строительстве оборонного объекта, которое выполнялось по государственному контракту Министерства обороны Украины.
По данным следствия, в 2021 году Минобороны заключило договор с подрядной организацией, а также определило инженера технического надзора, который должен был контролировать качество, объемы выполненных работ и недопущение завышения стоимости.
В прокуратуре отметили, что в июне 2023 года подрядчик внес в акты выполненных работ недостоверные сведения.
В частности, были завышены объемы и стоимость работ, а часть работ и материалов учли повторно. Также, по данным следствия, завысили стоимость отдельных строительных материалов и работ.
Несмотря на обязанность проверять соответствие документации фактически выполненным работам, инженер технического надзора, по версии следствия, не осуществила надлежащего контроля и подписала соответствующие акты.
В результате государственным интересам нанесен ущерб на сумму более 2,7 млн грн
Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона сообщила инженеру о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
