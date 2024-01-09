Дело "Короля обнала" Стрелковского, которого связывают с Гетманцевым: суд избрал меру пресечения руководителю одной из компаний

Руководителю одной из компаний, которые уклонились от уплаты 767 млн грн налогов, избрана мера пресечения в виде залога в размере 121 120 000 гривен. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, легализации средств полученных преступным путем и служебном подлоге. Об этом говорится в сообщении Бюро экономической безопасности, передает УНН.

Детали

По материалам следствия, подозреваемый был руководителем одной из компаний, подконтрольных известному конвертатору. Как писал УНН, речь идет о "Стрелке" - Вячеславе Стрелковском, которого ранее СНБО внесло в санкционный список крупнейших обнальщиков Украины, а впоследствии Президент лишил гражданства.

БЭБ указывает, что на протяжении нескольких лет предприятие не только уклонялось от уплаты налогов, но и предоставляло аналогичные услуги другим субъектам хозяйственной деятельности.

Например, компания закупала в больших объемах напитки и продукты питания, в дальнейшем в налоговой отчетности декларировались остатки на складах, то есть непроданные товары, тогда как фактически их сбывали вне учета без уплаты налогов - говорится в сообщении БЭБ.

Общая сумма убытков, которая уже подтверждена проведенными судебно-экономическими экспертизами составляет 767 млн грн. Однако, по подсчетам аналитиков, объем финансовых операций с НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы - 21 млрд грн.

Сейчас принимаются меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету.

В рамках расследования Детективы Бюро экономической безопасности провели 35 обысков и осмотров в упоминавшихся компаниях и сообщили о подозрении руководителям двух юридических лиц, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения второму подозреваемому.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Добавим

Расследование охватывает период 2020 - 2023 годов, пока существовала схема махинаций с НДС, несмотря на постоянное обновление руководства налоговой. Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что налоговая прекратила большую часть тех системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти. Однако со сменой руководства в ГНС только одно предприятие-поставщик фейкового налогового кредита фирм Стрелковского было заблокировано, остальные его компании продолжили работать.

В своем расследовании блогер Сергей Иванов связывает это с поддержкой конвертационных центров "Стрелка" со стороны самого Гетманцева, которого считают теневым куратором налоговой.

В своем последнем расследовании Иванов обвинил нардепа в системных схемах с налогами собственных компаний, негласном руководстве налоговой и сотрудничестве со Стрелковским и королем контрабанды Альпериным.