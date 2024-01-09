Дело "Короля обнала" Стрелковского, которого связывают с Гетманцевым: суд избрал меру пресечения руководителю одной из компаний

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
  •  124381 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
  •  159345 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  200666 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  207006 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  171320 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  158636 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
8 января  •  151586 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
8 января  •  143050 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  151488 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  219653 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  245004 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  210943 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  201721 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  395708 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  165029 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
delo-korolya-obnala-strelkovskogo-kotorogo-svyazivayut-s-getmantsevim-sud-izbral-meru-presecheniya-rukovoditelyu-odnoi-iz-kompanii

Дело "Короля обнала" Стрелковского, которого связывают с Гетманцевым: суд избрал меру пресечения руководителю одной из компаний

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 12:39  •  12556 просмотра

Read in English

Руководителю компании, связанной с Вячеславом Стрелковским, избрана мера пресечения в виде залога в размере 121,2 млн грн в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Руководителю одной из компаний, которые уклонились от уплаты 767 млн грн налогов, избрана мера пресечения в виде залога в размере 121 120 000 гривен. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, легализации средств полученных преступным путем и служебном подлоге. Об этом говорится в сообщении Бюро экономической безопасности, передает УНН.

Детали

По материалам следствия, подозреваемый был руководителем одной из компаний, подконтрольных известному конвертатору. Как писал УНН, речь идет о "Стрелке" - Вячеславе Стрелковском, которого ранее СНБО внесло в санкционный список крупнейших обнальщиков Украины, а впоследствии Президент лишил гражданства.

БЭБ указывает, что на протяжении нескольких лет предприятие не только уклонялось от уплаты налогов, но и предоставляло аналогичные услуги другим субъектам хозяйственной деятельности.

 Например, компания закупала в больших объемах напитки и продукты питания, в дальнейшем в налоговой отчетности декларировались остатки на складах, то есть непроданные товары, тогда как фактически их сбывали вне учета без уплаты налогов

- говорится в сообщении БЭБ.

Общая сумма убытков, которая уже подтверждена проведенными судебно-экономическими экспертизами составляет 767 млн грн.  Однако, по подсчетам аналитиков, объем финансовых операций с НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы - 21 млрд грн.

Сейчас принимаются меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету.

В рамках расследования Детективы Бюро экономической безопасности провели 35 обысков и осмотров в упоминавшихся компаниях и сообщили о подозрении руководителям двух юридических лиц, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения второму подозреваемому.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Image

Добавим

Расследование охватывает период 2020 - 2023 годов, пока существовала схема махинаций с НДС, несмотря на постоянное обновление руководства налоговой. Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что налоговая прекратила большую часть тех системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти. Однако со сменой руководства в ГНС только одно предприятие-поставщик фейкового налогового кредита фирм Стрелковского было заблокировано, остальные его компании продолжили работать.

В своем расследовании блогер Сергей Иванов связывает это с поддержкой конвертационных центров "Стрелка" со стороны самого Гетманцева, которого считают теневым куратором налоговой.

В своем последнем расследовании Иванов обвинил нардепа в системных схемах с налогами собственных компаний, негласном руководстве налоговой и сотрудничестве со Стрелковским и королем контрабанды Альпериным.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Справа "Короля обналу" Стрелковського, якого пов’язують з Гетманцевим: суд обрав запобіжний керівнику однієї з компаній
The case of Strelkovsky, the "King of the Raid" linked to Hetmantsev: the court granted a preventive measure to the head of a company
Новости по теме

Дело "Короля обнала" Стрелковского, которого связывают с Гетманцевым: суд избрал меру пресечения руководителю одной из компаний

Руководителю компании, связанной с Вячеславом Стрелковским, избрана мера пресечения в виде залога в размере 121,2 млн грн в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Криминал и ЧП •   •  12556 просмотра
Дело "Короля обнала" Стрелковского, которого связывают с Гетманцевым: суд избрал меру пресечения руководителю одной из компаний

2023 год признан самым жарким за всю историю наблюдений

2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Новости Мира •   •  12698 просмотра
2023 год признан самым жарким за всю историю наблюдений

россияне утром сбросили авиабомбу на поселок на Харьковщине: повреждены сельсовет и жилые дома

Российские войска обстреляли поселок Слобожанское на Харьковщине, повредив здания и едва не попав в энергетиков.

Война •   •  18363 просмотра
россияне утром сбросили авиабомбу на поселок на Харьковщине: повреждены сельсовет и жилые дома

Президент Нигерии отстранил министра гуманитарной политики из-за коррупционного скандала

Министр по гуманитарным вопросам Нигерии Бетта Эду отстранена от исполнения обязанностей на фоне расследования злоупотреблений с частным счетом для распределения грантов.

Новости Мира •   •  12645 просмотра
Президент Нигерии отстранил министра гуманитарной политики из-за коррупционного скандала

Во Франции предлагают усилить развитие атомной энергетики: климатические активисты возмущены

Франция предлагает новый энергетический законопроект, фокусирующийся на ядерной энергетике, при этом критики отмечают отсутствие целей для возобновляемой энергетики.

Новости Мира •   •  12815 просмотра
Во Франции предлагают усилить развитие атомной энергетики: климатические активисты возмущены

Херсон снова под ударом армии рф - ОВА

Российские войска атаковали Херсон.

Война •   •  22571 просмотра
Херсон снова под ударом армии рф - ОВА

Кандидат в президенты Тайваня Лай заявил, что готов возобновить переговоры с Китаем

Уильям Лай, фаворит президентских выборов на Тайване, открыт к возобновлению диалога с Китаем. Лай будет продолжать политику нынешней администрации по поддержке демократической фактической независимости Тайваня перед лицом угроз коммунистической партии Китая аннексировать его политическими, военными или экономическими средствами.

Новости Мира •   •  19071 просмотра
Кандидат в президенты Тайваня Лай заявил, что готов возобновить переговоры с Китаем

В рф сообщают о дроне-камикадзе, влетевшем в резервуар нефтебазы в городе орел

Беспилотник-камикадзе, по сообщениям, влетел в резервуар нефтебазы в орле, россия.

Новости Мира •   •  19221 просмотра
В рф сообщают о дроне-камикадзе, влетевшем в резервуар нефтебазы в городе орел

Минобороны разрывает все контракты со скандальными компаниями, связанными с Гринкевичами, - замминистра обороны

Министерство обороны разрывает контракты с фирмами, связанными с подозреваемым во взяточничестве бизнесменом Гринкевичем.

Криминал и ЧП •   •  19937 просмотра
Минобороны разрывает все контракты со скандальными компаниями, связанными с Гринкевичами, - замминистра обороны

В МХП донорами стали почти 1000 работников: донации помогут спасти 2933 жизней

Сотрудники МХП сдают донорскую кровь, которая спасает жизни.

Общество •   •  20001 просмотра
В МХП донорами стали почти 1000 работников: донации помогут спасти 2933 жизней