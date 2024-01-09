Справа "Короля обналу" Стрелковського, якого пов’язують з Гетманцевим: суд обрав запобіжний керівнику однієї з компаній

Керівнику однієї з компаній, що ухилились від сплати 767 млн грн податків, обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 121 120 000 гривень. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та службовому підробленні. Про це йдеться у повідомлення Бюро економічної безпеки, передає УНН.

Деталі

За матеріалами слідства, підозрюваний був керівником однієї з компаній, підконтрольних відомому конвертатору. Як писав УНН, йдеться про "Стрелка" - В’ячеслава Стрелковського, якого раніше РНБО внесло в санкційний список найбільших обнальщиків України, а згодом Президент позбавив громадянства.

БЕБ вказує, що впродовж кількох років підприємство не лише ухилялося від сплати податків, а і надавало аналогічні послуги іншим суб’єктам господарської діяльності.

Наприклад, компанія закуповувала у великих обсягах напої та продукти харчування, надалі у податковій звітності декларувались залишки на складах, тобто непродані товари, тоді як фактично їх збували поза обліком без сплати податків - йдеться у повідомленні БЕБ.

Загальна сума збитків, що вже підтверджена проведеними судово-економічними експертизами становить 767 млн грн. Однак, за підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки – 21 млрд грн.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету.

У рамках розслідування Детективи Бюро економічної безпеки провели 35 обшуків та оглядів у згадуваних компаніях та повідомили про підозру керівникам двох юридичних осіб, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу другому підозрюваному.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Додамо

Розслідування охоплює період 2020 – 2023 років, поки існувала схема махінацій з ПДВ, не зважаючи на постійне оновлення керівництва податкової. Голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що податкова припинила більшу частину тих системних схем зловживання з ПДВ, які мали місце за попередньої влади. Однак зі зміною керівництва у ДПС лише одне підприємство-постачальник фейкового податкового кредиту фірм Стрєлковського було заблоковано, решта його компаній продовжили працювати.

У своєму розслідуванні блогер Сергій Іванов пов’язує це з підтримкою конвертаційних центрів "Стрелка" з боку самого Гетманцева, якого вважають тіньовим куратором податкової.

У своєму останньому розслідуванні Іванов звинуватив нардепа у системних схемах з податками власних компаній, негласному керівництві податковою та співпраці з Стрелковським і королем контрабанди Альперіним.